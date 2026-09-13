Reportan saldo blanco en la tradicional cabalgata de Sabinas

De acuerdo con el reporte de la dependencia, entre las situaciones atendidas se registraron caídas de caballo, caídas desde la propia altura, casos de deshidratación y congestiones alcohólicas. Algunos de los pacientes requirieron traslado a hospitales de la Región Carbonífera para recibir valoración y atención médica.

SABINAS, COAH.- La Gran Cabalgata Sabinas 2026 concluyó sin emergencias graves, luego de que los cuerpos de auxilio atendieran 21 incidentes durante el desarrollo del tradicional recorrido, informó el director de Protección Civil Municipal, Sebastián Jaime Arellano.

Protección Civil señaló que los llamados fueron atendidos oportunamente como parte del operativo implementado para la celebración, en el que participaron corporaciones de seguridad, personal médico, paramédicos y cuerpos de rescate.

La concentración de jinetes y espectadores representó un reto para las autoridades debido a la duración del recorrido, la presencia de animales y las condiciones de temperatura registradas durante la jornada. Ante ello, los cuerpos de emergencia mantuvieron vigilancia y puntos de atención para responder a posibles situaciones de riesgo.

El balance oficial coloca los 21 casos como incidentes atendidos durante el evento y no como un número de personas lesionadas, debido a que los reportes incluyeron diferentes tipos de situaciones médicas y accidentes menores.

La autoridad municipal destacó que la coordinación entre las distintas corporaciones permitió brindar atención inmediata a los participantes que presentaron algún problema durante el recorrido y realizar los traslados hospitalarios cuando fue necesario.

La edición 37 de la Gran Cabalgata de Sabinas reunió a miles de participantes y espectadores a lo largo de la ruta tradicional. El operativo de seguridad y protección civil fue establecido para mantener vigilancia durante las distintas etapas de la actividad y garantizar la capacidad de respuesta ante accidentes o emergencias.

Además de la atención a personas, las autoridades estatales y municipales habían establecido previamente medidas de prevención y vigilancia para los caballos participantes, incluyendo revisión de condiciones físicas, hidratación, puntos de descanso y atención veterinaria, como parte del protocolo de bienestar animal aplicado a la cabalgata.