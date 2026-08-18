Buscan a adolescente tras volcar camioneta en carretera Palaú-Nueva Rosita, Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- Familiares y autoridades mantienen este martes la búsqueda de Kevin Escobar, adolescente de 15 años, cuyo paradero se desconoce luego de que presuntamente tomara sin autorización una camioneta y sufriera una volcadura durante la madrugada en la carretera Palaú-Nueva Rosita.

De acuerdo con los reportes difundidos por familiares, el menor salió alrededor de las 03:00 horas de su domicilio en el ejido Santa María a bordo de una camioneta Grand Cherokee azul. El vehículo circulaba por el tramo cercano a Mina 6 cuando, al tomar una curva, el conductor perdió el control y salió de la carretera.