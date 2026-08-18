Buscan a adolescente tras volcar camioneta en carretera Palaú-Nueva Rosita, Coahuila
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Kevin Escobar salió de su domicilio durante la madrugada y presuntamente sufrió una volcadura; autoridades no lo encontraron en el sitio
NUEVA ROSITA, COAH.- Familiares y autoridades mantienen este martes la búsqueda de Kevin Escobar, adolescente de 15 años, cuyo paradero se desconoce luego de que presuntamente tomara sin autorización una camioneta y sufriera una volcadura durante la madrugada en la carretera Palaú-Nueva Rosita.
De acuerdo con los reportes difundidos por familiares, el menor salió alrededor de las 03:00 horas de su domicilio en el ejido Santa María a bordo de una camioneta Grand Cherokee azul. El vehículo circulaba por el tramo cercano a Mina 6 cuando, al tomar una curva, el conductor perdió el control y salió de la carretera.
La unidad atravesó una cerca y dio aproximadamente tres volteretas antes de terminar a unos 300 metros de la carretera, dentro de un predio. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos de Palaú, Policía Municipal y Policía del Estado, quienes inspeccionaron los alrededores, pero no encontraron al adolescente dentro del vehículo ni en las inmediaciones.
La desaparición generó preocupación entre familiares, quienes solicitaron apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita establecer el paradero del menor. La descripción difundida señala que Kevin mide aproximadamente 1.75 metros, es de complexión delgada y vestía pantalón de mezclilla y playera al momento de salir de su domicilio.
Las autoridades mantienen las labores de búsqueda en la zona donde ocurrió el accidente y sus alrededores, mientras familiares esperan obtener información que permita localizar al adolescente. Hasta el momento, no encontré una fuente oficial que confirme públicamente que Kevin haya sido localizado, por lo que el reporte debe manejarse como una búsqueda activa.