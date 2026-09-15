Buscan en Múzquiz, Coahuila, a un adulto mayor que salió de un asilo

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    Buscan en Múzquiz, Coahuila, a un adulto mayor que salió de un asilo
    De este asilo de ancianos, San Judas Tadeo, habría salido el adulto mayor Raúl Fructuoso García Uribe, de 79 años, en Múzquiz. CAPTURA DE PANTALLA

Familiares y responsables del San Judas Tadeo pidieron revisar sectores próximos al Centro de Salud

MÚZQUIZ, COAH.- Familiares y personal del Asilo de Ancianos San Judas Tadeo, de Múzquiz, Coahuila, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Raúl Fructuoso García Uribe, adulto mayor de 79 años, quien salió de las instalaciones durante la tarde de este lunes y hasta el momento no había sido ubicado.

De acuerdo con la información difundida para solicitar ayuda en su localización, García Uribe salió el lunes alrededor de las 14:30 horas y presuntamente habría brincado la barda del asilo para abandonar el inmueble.

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Al momento de su salida vestía únicamente un short, por lo que familiares y responsables del establecimiento pidieron a la población mantenerse atenta ante cualquier avistamiento, particularmente en las inmediaciones del Centro de Salud y en los sectores cercanos al propio asilo.

La situación generó preocupación debido a que se trata de una persona de 79 años que se encuentra fuera del lugar donde permanece bajo cuidado, por lo que se considera importante agilizar su búsqueda y evitar que permanezca expuesto a las condiciones climáticas o a algún riesgo en la vía pública.

$!Raúl Fructuoso García Uribe, de 79 años, es buscado luego de salir del Asilo de Ancianos San Judas Tadeo de Múzquiz.
Raúl Fructuoso García Uribe, de 79 años, es buscado luego de salir del Asilo de Ancianos San Judas Tadeo de Múzquiz. CORTESÍA

El Asilo de Ancianos San Judas Tadeo es una institución que brinda atención a adultos mayores en situación vulnerable en Múzquiz. Antecedentes públicos sobre el funcionamiento del establecimiento señalan que atiende a personas mayores y que sus residentes reciben también atención médica mediante el Centro de Salud de Múzquiz.

La información disponible hasta ahora no precisa el motivo por el que García Uribe habría abandonado las instalaciones, ni se ha confirmado públicamente que haya sido localizado. Tampoco se cuenta con información verificada sobre alguna lesión, accidente o situación adicional relacionada con su desaparición.

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Familiares y personal del asilo insistieron en la importancia de reportar inmediatamente cualquier información que permita establecer su ubicación y pidieron evitar la difusión de datos no confirmados que puedan dificultar las labores de búsqueda.

Cualquier persona que lo haya visto o tenga información sobre su paradero deberá comunicarse de inmediato con las autoridades correspondientes o proporcionar los datos a familiares y responsables del asilo para contribuir a su pronta localización.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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