Suman 30 robos en ejido La Cuchilla, en Múzquiz; pérdidas superarían el medio millón de pesos

Leonel Gómez Camacho, comisariado ejidal, señaló que en lo que va del año se han registrado alrededor de 30 robos en el sector. El caso más reciente fue reportado por uno de los integrantes del ejido, quien denunció la sustracción de herramientas, tanques de gas y materiales que utiliza para trabajar.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Herramientas, tanques de gas, cableado y hasta estructuras metálicas de los cercos han desaparecido de ranchos del ejido La Cuchilla, en Múzquiz , donde los habitantes reportan una racha de robos que mantiene preocupados a los propietarios por las pérdidas económicas acumuladas.

De acuerdo con Gómez Camacho, los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado, en la Delegación Carbonífera. Aunque las investigaciones han derivado en la detención de aproximadamente cinco presuntos responsables, aseguró que los robos continúan y todavía hay otros casos pendientes de esclarecer.

Entre las pérdidas que más han afectado a los ejidatarios está el robo de seis kilómetros de cable de alta tensión que abastece al tiro vertical, cuyo costo estimado asciende a 400 mil pesos. El comisariado consideró que, al sumar los daños de los demás incidentes, las pérdidas acumuladas ya superarían el medio millón de pesos.

Los afectados también han reportado daños en cercas perimetrales y la sustracción de fierro, cable y otros materiales que pueden venderse. Gómez Camacho señaló que existe la sospecha de que algunos de estos objetos son robados para obtener dinero, posiblemente destinado a la compra de drogas, aunque no presentó pruebas que confirmen esa relación.

Ante la persistencia de los casos, el representante ejidal pidió a los propietarios denunciar cualquier delito y reforzar la seguridad de sus ranchos. Entre las medidas sugeridas están mantener los accesos cerrados, evitar dejar herramientas y materiales de valor en los predios e instalar cámaras de vigilancia y sistemas de energía solar en puntos estratégicos.

(Con información de La Voz)