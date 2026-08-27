Capacitan a bomberos de Sabinas, Coahuila, para atender crisis emocionales

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    Capacitan a bomberos de Sabinas, Coahuila, para atender crisis emocionales
    Bomberos de Sabinas participaron en un taller de Primeros Auxilios Psicológicos realizado en el CMPI. CORTESÍA

La capacitación proporcionó herramientas para brindar contención emocional durante situaciones de crisis

SABINAS, COAH.- Con el propósito de fortalecer la atención que brindan durante situaciones de emergencia, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Sabinas participaron en un taller de primeros auxilios psicológicos impartido en el Centro de Medicina Preventiva Integral (CMPI).

La capacitación, realizada por el Gobierno Municipal a través del CMPI, estuvo a cargo del licenciado Rigoberto Javier Meza Carreón, quien proporcionó herramientas y estrategias para que los rescatistas puedan responder de manera adecuada cuando una persona atraviesa una situación de crisis o enfrenta un momento de alto impacto emocional.

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Durante el taller se destacó la importancia de actuar con calma, empatía y efectividad, debido a que los bomberos suelen ser de los primeros elementos en llegar a escenarios donde las personas pueden encontrarse bajo estrés, miedo o desorientación.

Los primeros auxilios psicológicos no sustituyen una terapia profesional, sino que permiten brindar una primera contención emocional, establecer un contacto adecuado con la persona afectada y reconocer cuándo es necesario canalizarla hacia atención especializada.

Otro de los aspectos abordados fue la salud mental de los propios rescatistas. Las autoridades destacaron que el personal de emergencia también está expuesto de manera constante a situaciones de tensión y acontecimientos de alto impacto, por lo que el autocuidado forma parte de una preparación integral.

El CMPI, que opera en Sabinas desde octubre de 2025, cuenta entre sus servicios con atención psicológica, además de medicina general, nutrición, odontología, laboratorio y farmacia.

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La capacitación de Bomberos amplía el enfoque preventivo del centro hacia quienes participan directamente en la atención de emergencias.

Con este tipo de formación se busca que la respuesta ante una emergencia no se limite a la atención física, sino que incluya también una intervención humana y responsable frente a las necesidades emocionales de ciudadanos y rescatistas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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