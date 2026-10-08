Catean domicilio y hallan drogas en Nueva Rosita

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Saúl Garduño Guzmán, informó que la investigación comenzó después de que una institución educativa alertara sobre la posible presencia de menores consumiendo sustancias ilícitas en las inmediaciones del plantel.

NUEVA ROSITA, COAH.- Un cateo realizado en la colonia San Luisito, en Nueva Rosita, derivó en el aseguramiento de sustancias con características de mariguana y metanfetamina, luego de una investigación iniciada por un reporte relacionado con el posible consumo de narcóticos cerca de un plantel educativo.

A partir de la información recibida, la Fiscalía realizó las primeras investigaciones y posteriormente solicitó una orden de cateo, la cual fue ejecutada con la participación de autoridades ministeriales y corporaciones de seguridad en un domicilio del sector.

Durante la diligencia fueron localizados diversos indicios que corresponden a sustancias con características de mariguana y metanfetamina, las cuales fueron aseguradas y quedaron a disposición de la autoridad para continuar con el procedimiento correspondiente.

El material será sometido a estudios de Química Forense, donde se determinarán oficialmente su composición, peso y demás características. Hasta contar con los resultados periciales no se establece de manera definitiva la naturaleza de las sustancias aseguradas.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para establecer la procedencia de los indicios y determinar si existen personas relacionadas con su posesión o posible distribución. Las autoridades mantienen abierto el caso como parte de las acciones derivadas de los reportes recibidos a través de los canales de comunicación con instituciones educativas y otros sectores de la sociedad.

(Con información de medios locales)