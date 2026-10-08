Catean domicilio y hallan drogas en Nueva Rosita

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    Catean domicilio y hallan drogas en Nueva Rosita
    La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer la procedencia del material localizado y determinar si existen personas relacionadas con su posesión o posible distribución. ARCHIVO

La investigación comenzó tras un reporte sobre el posible consumo de sustancias ilícitas cerca de un plantel educativo; el material será analizado por Química Forense

NUEVA ROSITA, COAH.- Un cateo realizado en la colonia San Luisito, en Nueva Rosita, derivó en el aseguramiento de sustancias con características de mariguana y metanfetamina, luego de una investigación iniciada por un reporte relacionado con el posible consumo de narcóticos cerca de un plantel educativo.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Saúl Garduño Guzmán, informó que la investigación comenzó después de que una institución educativa alertara sobre la posible presencia de menores consumiendo sustancias ilícitas en las inmediaciones del plantel.

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A partir de la información recibida, la Fiscalía realizó las primeras investigaciones y posteriormente solicitó una orden de cateo, la cual fue ejecutada con la participación de autoridades ministeriales y corporaciones de seguridad en un domicilio del sector.

Durante la diligencia fueron localizados diversos indicios que corresponden a sustancias con características de mariguana y metanfetamina, las cuales fueron aseguradas y quedaron a disposición de la autoridad para continuar con el procedimiento correspondiente.

El material será sometido a estudios de Química Forense, donde se determinarán oficialmente su composición, peso y demás características. Hasta contar con los resultados periciales no se establece de manera definitiva la naturaleza de las sustancias aseguradas.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para establecer la procedencia de los indicios y determinar si existen personas relacionadas con su posesión o posible distribución. Las autoridades mantienen abierto el caso como parte de las acciones derivadas de los reportes recibidos a través de los canales de comunicación con instituciones educativas y otros sectores de la sociedad.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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