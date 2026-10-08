Descarta Fiscalía abuso sexual contra bebé de seis meses en Palaú

El delegado de la FGE en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que se realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas entrevistas con los padres y un dictamen de ginecología y obstetricia por parte de Servicios Periciales.

PALAÚ, COAH.- La Fiscalía General del Estado descartó que una menor de seis meses haya sido víctima de abuso sexual o violación, luego de investigar un reporte recibido en el Hospital General de Palaú .

Los resultados fueron negativos para abuso sexual y violación. De acuerdo con la autoridad, las condiciones que presentó la menor estarían relacionadas con una infección en la zona genital, posiblemente derivada de falta de higiene.

La Fiscalía señaló que la menor recibirá la atención correspondiente por parte de las instituciones encargadas, mientras que la autoridad dará seguimiento al caso bajo los protocolos de protección a niñas, niños y adolescentes.

En la atención del reporte también participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal del mando municipal de Múzquiz, quienes apoyaron en las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias del caso.

El delegado reiteró que este tipo de reportes son atendidos de manera inmediata y que las investigaciones se realizan con perspectiva de protección a la niñez, priorizando el bienestar y la integridad de los menores involucrados.

(Con información de medios locales)