Choque con autobús minero deja un muerto en Palaú–El Sauz

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    Choque con autobús minero deja un muerto en Palaú–El Sauz
    Un conductor de 40 años murió tras el choque y posterior incendio de su automóvil en la carretera Palaú–El Sauz. CORTESÍA

El automóvil se incendió después del impacto contra una unidad de transporte de trabajadores mineros durante la madrugada

MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 40 años perdió la vida durante la madrugada de este jueves, luego de que su automóvil chocara contra un autobús de transporte de trabajadores mineros y se incendiara sobre la carretera Palaú–El Sauz, municipio de Múzquiz, Coahuila.

El percance dejó también al conductor del autobús con lesiones que requirieron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Después de la colisión, el vehículo particular comenzó a arder y su conductor murió en el lugar. El choque y el incendio movilizaron a los cuerpos de emergencia, así como a las autoridades encargadas de realizar las diligencias correspondientes.

La intervención se concentró en atender la emergencia, auxiliar al chofer del transporte de personal y efectuar los trabajos necesarios tras el fallecimiento del automovilista.

Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación para establecer cómo ocurrió el impacto entre ambas unidades y determinar las responsabilidades correspondientes.

MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 40 años perdió la vida durante la madrugada de este jueves, luego de que su automóvil chocara contra un autobús de transporte de trabajadores mineros y se incendiara sobre la carretera Palaú–El Sauz, municipio de Múzquiz, Coahuila.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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