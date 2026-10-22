Choque con autobús minero deja un muerto en Palaú–El Sauz

MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 40 años perdió la vida durante la madrugada de este jueves, luego de que su automóvil chocara contra un autobús de transporte de trabajadores mineros y se incendiara sobre la carretera Palaú–El Sauz, municipio de Múzquiz, Coahuila.

El percance dejó también al conductor del autobús con lesiones que requirieron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Después de la colisión, el vehículo particular comenzó a arder y su conductor murió en el lugar. El choque y el incendio movilizaron a los cuerpos de emergencia, así como a las autoridades encargadas de realizar las diligencias correspondientes.

La intervención se concentró en atender la emergencia, auxiliar al chofer del transporte de personal y efectuar los trabajos necesarios tras el fallecimiento del automovilista.

Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación para establecer cómo ocurrió el impacto entre ambas unidades y determinar las responsabilidades correspondientes.