Choque contra caballo y deja a mujer de 70 años lesionada en Múzquiz

El percance se registró alrededor de las 05:15 horas de este martes, cuando Alfonso “N”, de 71 años, conducía un Volkswagen Jetta modelo 2018, color café, en el que también viajaba Lourdes Guillermina “N”.

MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer de 70 años resultó lesionada luego de que el automóvil en el que viajaba chocara contra un caballo que se atravesó en la carretera Palaú-San Juan, frente a Quinta Calderón, en el municipio de Múzquiz .

De acuerdo con el reporte, el caballo se encontraba sobre la superficie de rodamiento cuando el conductor se encontró con él y terminó impactándolo. La colisión ocasionó daños materiales en el automóvil y dejó a una de las ocupantes con heridas.

Lourdes Guillermina presentó lesiones en la frente y el cuero cabelludo, por lo que recibió apoyo de elementos de Seguridad Pública, quienes la trasladaron a una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su valoración médica. Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de su estado de salud.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Palaú, así como corporaciones de Seguridad Pública, para atender la emergencia y prevenir otro accidente en el tramo carretero.

El equino, descrito como de color bayo y con crines negras, portaba un fierro de herrar con las iniciales JP. Personal de emergencia realizó maniobras para retirarlo de la zona de circulación, mientras elementos de la Policía Estatal apoyaron para orillarlo.

Además, los rescatistas limpiaron la carpeta asfáltica con agua a presión para retirar los residuos que quedaron tras el impacto y disminuir el riesgo para otros automovilistas.

Hasta el momento, no se ha informado quién es el propietario del animal ni si enfrentará alguna responsabilidad por mantenerlo suelto en la carretera.

(Con información de medios locales)