Conmemoran que Sabinas dejó de ser villa para convertirse en ciudad, hace 84 años

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    Conmemoran que Sabinas dejó de ser villa para convertirse en ciudad, hace 84 años
    José Luis Cárdenas Dávila, Fernando Mendoza Bernal, José Pichardo González y Marco Antonio Dávila Montesinos fueron reconocidos como “Forjadores de Sabinas”. CORTESÍA

El Ayuntamiento destacó la trayectoria de cuatro ciudadanos sabinenses cuya labor y aportaciones han contribuido al desarrollo y fortalecimiento de la comunidad

SABINAS, COAH.- La historia de Sabinas y el reconocimiento a quienes han contribuido a su desarrollo se entrelazaron este viernes durante la conmemoración del 84 aniversario de la elevación de la localidad a categoría de ciudad, jornada en la que el Gobierno Municipal distinguió a cuatro ciudadanos con el reconocimiento de “Forjadores de Sabinas”.

Los actos solemnes comenzaron en el Panteón San Fernando, ante el Monumento a los Hombres Ilustres, donde el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, acompañado por su esposa y presidenta honoraria del DIF, Victoria Rodríguez Ramos, integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y familiares de personajes ilustres, encabezó una guardia de honor y colocó una ofrenda floral.

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El homenaje tuvo como propósito recordar a quienes participaron en la construcción histórica de la comunidad y mantener vigente la memoria de las generaciones que sentaron las bases del municipio.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Presidencia Municipal para celebrar una Sesión Solemne de Cabildo, en la que se recordó el proceso jurídico que permitió a Sabinas dejar atrás su condición de villa.

El 31 de agosto de 1942 fue expedido el Decreto número 168 mediante el cual se otorgó a Sabinas la categoría de ciudad, disposición que entró en vigor el 12 de septiembre de ese mismo año. El municipio había sido constituido previamente en 1906.

En el marco de la sesión, el Ayuntamiento entregó los reconocimientos “Forjadores de Sabinas” a José Luis Cárdenas Dávila, Fernando Mendoza Bernal, José Pichardo González y Marco Antonio Dávila Montesinos, quienes fueron distinguidos por su trayectoria, trabajo y aportaciones a la comunidad.

El Alcalde felicitó a los homenajeados y a sus familias, y destacó que sus historias representan parte del esfuerzo de generaciones que han contribuido a consolidar la identidad y el desarrollo de Sabinas.

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La conmemoración colocó nuevamente en el centro del discurso público la historia del municipio, pero también el reconocimiento a ciudadanos contemporáneos cuya trayectoria, de acuerdo con el Ayuntamiento, forma parte de la construcción permanente de la ciudad.

A 84 años de aquel decreto, Sabinas mantiene como parte de su identidad el legado de quienes participaron en su formación y desarrollo, mientras las autoridades plantean el compromiso de continuar impulsando un municipio con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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