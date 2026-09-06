Nombran Reina Vitalicia a ‘Doña More’ de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas

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    Nombran Reina Vitalicia a ‘Doña More’ de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas
    Herlinda Quintero, conocida como ‘Doña More’, recibió el nombramiento de Reina Vitalicia durante la Noche Mexicana previa a la edición 35 de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas. CORTESÍA

Herlinda Quintero recibió el nombramiento durante la noche mexicana previa al arranque de la edición 35 de la tradicional ruta ecuestre

SANTO DOMINGO, COAH.- Herlinda Quintero, conocida cariñosamente como “Doña More”, fue nombrada Reina Vitalicia de la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas, reconocimiento que recibió durante la Noche Mexicana realizada en el ejido Santo Domingo, municipio de Ramos Arizpe, previo al inicio de la edición número 35 de esta tradición ecuestre.

La distinción reconoce la trayectoria de Quintero dentro de las cabalgatas y su participación durante décadas en actividades que mantienen vigente esta tradición en la región. Su presencia ha quedado ligada a distintos recorridos ecuestres, convirtiéndola en una de las figuras reconocidas por los participantes.

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El homenaje tuvo lugar la noche del viernes 4 de septiembre, como parte de las actividades previas a la salida de los jinetes rumbo a Sabinas. La celebración también marcó el inicio de las actividades conmemorativas por las Fiestas Patrias en Santo Domingo.

La Cabalgata Santo Domingo-Sabinas tiene sus antecedentes en 1992, cuando un grupo de ocho sabinenses emprendió por primera vez el recorrido desde esa comunidad hacia Sabinas. Desde entonces, la actividad se ha consolidado como una tradición que reúne a familias, jinetes y participantes de distintas comunidades.

Para esta edición 35 se contempla un recorrido de aproximadamente 340 kilómetros, dividido en siete etapas, con llegada prevista a Sabinas el 11 de septiembre. Posteriormente, los participantes se integrarán a la Gran Cabalgata de Sabinas, programada para el 12 de septiembre.

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La salida estuvo acompañada por actividades culturales y de convivencia, mientras los participantes se preparaban para emprender nuevamente el recorrido que, durante más de tres décadas, ha formado parte de las tradiciones de la Región Carbonífera.

El nombramiento de “Doña More” como Reina Vitalicia se suma así a la historia de una cabalgata que conserva su carácter familiar y comunitario, además de mantener como protagonistas a quienes han participado en su desarrollo a lo largo de los años.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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