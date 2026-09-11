¡Llegan Cabalgantes a Sabinas!; autoridades piden despejar vialidades para la Gran Cabalgata de este sábado

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    ¡Llegan Cabalgantes a Sabinas!; autoridades piden despejar vialidades para la Gran Cabalgata de este sábado
    Los integrantes de la Gran Cabalgata arribaron este viernes a Sabinas después de completar seis días de recorrido desde Santo Domingo. CORTESÍA

Organizadores preparan operativo vial para retirar vehículos de las calles Madero e Independencia, por donde pasará la tradicional ruta ecuestre

SABINAS, COAH.- Después de seis días de recorrido desde Santo Domingo, los integrantes de la Gran Cabalgata arribaron al mediodía de este viernes a Sabinas, luego de completar el trayecto que cada año reúne a jinetes de distintas regiones para mantener viva una de las tradiciones más representativas de la Región Carbonífera.

El arribo del contingente marca la conclusión del recorrido hacia Sabinas, donde los cabalgantes continuarán con las actividades programadas dentro de la celebración.

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La tradición, iniciada en 1992, se ha consolidado como uno de los principales acontecimientos de septiembre y como una expresión de identidad para los habitantes de este municipio.

Aunque los cabalgantes ya se encuentran en Sabinas, el Gobierno Municipal solicitó a la ciudadanía y a los conductores despejar algunas vialidades debido a las actividades de la Gran Cabalgata programadas para este sábado.

El llamado contempla específicamente la calle Francisco I. Madero y la avenida Independencia, donde las autoridades pidieron retirar todos los vehículos estacionados a partir de las 21:00 horas de este viernes.

El Ayuntamiento advirtió que las unidades que permanezcan estacionadas después del horario establecido serán retiradas con apoyo de grúa. La medida tiene como objetivo mantener libres las vialidades que serán utilizadas durante el desarrollo de la tradicional cabalgata de mañana y facilitar el desplazamiento del contingente.

La disposición busca además reducir riesgos ante la concentración de cabalgantes, caballos, vehículos de apoyo y espectadores que se espera durante las actividades, por lo que las autoridades solicitaron a los automovilistas tomar previsiones y utilizar rutas alternas cuando sea necesario.

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La Gran Cabalgata Santo Domingo-Sabinas representa una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

Desde su creación, el recorrido ha reunido a participantes de diferentes lugares y se ha convertido en un referente de las celebraciones de septiembre, además de contribuir a preservar parte de la historia y las costumbres de la Región Carbonífera.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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