¡Llegan Cabalgantes a Sabinas!; autoridades piden despejar vialidades para la Gran Cabalgata de este sábado

El arribo del contingente marca la conclusión del recorrido hacia Sabinas, donde los cabalgantes continuarán con las actividades programadas dentro de la celebración.

SABINAS, COAH.- Después de seis días de recorrido desde Santo Domingo, los integrantes de la Gran Cabalgata arribaron al mediodía de este viernes a Sabinas , luego de completar el trayecto que cada año reúne a jinetes de distintas regiones para mantener viva una de las tradiciones más representativas de la Región Carbonífera.

La tradición, iniciada en 1992, se ha consolidado como uno de los principales acontecimientos de septiembre y como una expresión de identidad para los habitantes de este municipio.

Aunque los cabalgantes ya se encuentran en Sabinas, el Gobierno Municipal solicitó a la ciudadanía y a los conductores despejar algunas vialidades debido a las actividades de la Gran Cabalgata programadas para este sábado.

El llamado contempla específicamente la calle Francisco I. Madero y la avenida Independencia, donde las autoridades pidieron retirar todos los vehículos estacionados a partir de las 21:00 horas de este viernes.

El Ayuntamiento advirtió que las unidades que permanezcan estacionadas después del horario establecido serán retiradas con apoyo de grúa. La medida tiene como objetivo mantener libres las vialidades que serán utilizadas durante el desarrollo de la tradicional cabalgata de mañana y facilitar el desplazamiento del contingente.

La disposición busca además reducir riesgos ante la concentración de cabalgantes, caballos, vehículos de apoyo y espectadores que se espera durante las actividades, por lo que las autoridades solicitaron a los automovilistas tomar previsiones y utilizar rutas alternas cuando sea necesario.