Consume incendio camioneta en panteón municipal de Nueva Rosita

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    Consume incendio camioneta en panteón municipal de Nueva Rosita
    El posible cortocircuito fue señalado como una de las causas del siniestro, aunque aún no se había confirmado. GOOGLE MAPS

Los ocupantes percibieron un olor a quemado al llegar al camposanto y poco después las llamas comenzaron a extenderse desde el área del motor

NUEVA ROSITA, COAH.- Una camioneta quedó reducida a pérdida total luego de incendiarse en el estacionamiento del panteón municipal de Nueva Rosita, cuando una familia acudió a visitar a sus seres queridos.

La emergencia comenzó cuando los ocupantes percibieron un olor a quemado al llegar al camposanto. Poco después, las llamas comenzaron a salir del área del cofre y se extendieron hacia el compartimiento del motor, lo que obligó a solicitar ayuda al número de emergencias.

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Roberto Ramos, comandante de Bomberos de Nueva Rosita, informó que el personal recibió el reporte y se trasladó al lugar para combatir el fuego antes de que continuara propagándose.

Los elementos realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas; sin embargo, el vehículo sufrió daños severos que lo dejaron inservible.

Como posible causa del siniestro se señaló un cortocircuito en el sistema eléctrico de la camioneta. No obstante, esta versión no había sido confirmada, por lo que se mantendrían las revisiones correspondientes para determinar el origen del incendio.

El incidente concluyó sin personas lesionadas. La familia se encontraba en el panteón para realizar una visita, sin que se desarrollara algún servicio funerario al momento de la emergencia.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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