Sismo de magnitud 3.9 se registra en Múzquiz, Coahuila
El movimiento telúrico ocurrió durante la madrugada del 17 de octubre, a 161 kilómetros de Ciudad Melchor Múzquiz y a 10 kilómetros de profundidad
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 3.9 durante la madrugada de ayer sábado 17 de octubre de 2026, con epicentro a 161 kilómetros al oeste de Ciudad Melchor Múzquiz, Coahuila. El movimiento ocurrió a las 01:52:02 horas, a una profundidad de 10 kilómetros.
De acuerdo con los datos del organismo, el fenómeno se localizó en las coordenadas 27.592 de latitud y -103.121 de longitud. El registro forma parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional, incluido el norte del país.
Aunque Coahuila no figura entre las regiones con mayor actividad sísmica de México, el registro de estos movimientos permite a los especialistas estudiar el comportamiento geológico de la zona y actualizar la información científica para la evaluación de riesgos.
Reporte matutino de sismicidad 2026-10-17 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en: https://t.co/maWgu9v7ma— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 17, 2026
La vigilancia de los sismos de baja magnitud también contribuye a mejorar los mapas de riesgo y las estrategias de prevención. La intensidad con la que se percibe un movimiento depende de factores como la distancia al epicentro, la profundidad y las características del terreno.
Tras el evento, no se reportaron réplicas significativas ni emergencias que requirieran evacuaciones, según la información proporcionada. La vigilancia sísmica se mantiene para identificar posibles movimientos posteriores y determinar si existe alguna afectación en las comunidades cercanas.