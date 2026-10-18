Sismo de magnitud 3.9 se registra en Múzquiz, Coahuila

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 3.9 durante la madrugada de ayer sábado 17 de octubre de 2026, con epicentro a 161 kilómetros al oeste de Ciudad Melchor Múzquiz, Coahuila. El movimiento ocurrió a las 01:52:02 horas, a una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con los datos del organismo, el fenómeno se localizó en las coordenadas 27.592 de latitud y -103.121 de longitud. El registro forma parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional, incluido el norte del país.