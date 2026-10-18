Sismo de magnitud 3.9 se registra en Múzquiz, Coahuila

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    Sismo de magnitud 3.9 se registra en Múzquiz, Coahuila
    El movimiento telúrico ocurrió a las 01:52 horas del sábado 17 de octubre, a una profundidad de 10 kilómetros. UNSPLASH

El movimiento telúrico ocurrió durante la madrugada del 17 de octubre, a 161 kilómetros de Ciudad Melchor Múzquiz y a 10 kilómetros de profundidad

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 3.9 durante la madrugada de ayer sábado 17 de octubre de 2026, con epicentro a 161 kilómetros al oeste de Ciudad Melchor Múzquiz, Coahuila. El movimiento ocurrió a las 01:52:02 horas, a una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con los datos del organismo, el fenómeno se localizó en las coordenadas 27.592 de latitud y -103.121 de longitud. El registro forma parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional, incluido el norte del país.

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Aunque Coahuila no figura entre las regiones con mayor actividad sísmica de México, el registro de estos movimientos permite a los especialistas estudiar el comportamiento geológico de la zona y actualizar la información científica para la evaluación de riesgos.

La vigilancia de los sismos de baja magnitud también contribuye a mejorar los mapas de riesgo y las estrategias de prevención. La intensidad con la que se percibe un movimiento depende de factores como la distancia al epicentro, la profundidad y las características del terreno.

Tras el evento, no se reportaron réplicas significativas ni emergencias que requirieran evacuaciones, según la información proporcionada. La vigilancia sísmica se mantiene para identificar posibles movimientos posteriores y determinar si existe alguna afectación en las comunidades cercanas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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