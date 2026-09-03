Convocan a marcha silenciosa por falta de agua en Sabinas durante la cabalgata 2026

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    Convocan a marcha silenciosa por falta de agua en Sabinas durante la cabalgata 2026
    La Gran Cabalgata Sabinas está programada para el próximo 12 de septiembre y podría convertirse también en escenario de una protesta ciudadana por el agua. CORTESÍA

La propuesta plantea una protesta pacífica durante el tradicional evento ecuestre, con carteles y sin convertir el recorrido en una cancelación

SABINAS, COAH.- El hartazgo de habitantes de Sabinas por los problemas de suministro de agua potable comienza a reflejarse en las redes sociales, donde ciudadanos convocan a realizar una protesta silenciosa durante la Gran Cabalgata Sabinas 2026, programada para el próximo sábado 12 de septiembre.

La convocatoria plantea aprovechar la enorme concentración de personas que genera el tradicional recorrido para hacer visible una de las principales inconformidades de los habitantes: la falta de agua en distintos sectores del municipio. El llamado pide a los asistentes participar de manera pacífica y llevar carteles con la leyenda “No hay agua en Sabinas”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/aguas-negras-si-llegan-al-rio-sabinas-conagua-prepara-sanciones-en-coahuila-OD23207108

La propuesta no plantea cancelar la cabalgata, sino utilizar el evento como escaparate para exigir atención a la problemática. El mensaje que circula en redes señala que, ante la cantidad de personas que llegan de otros municipios y estados, la movilización representa una oportunidad para hacer escuchar el reclamo ciudadano.

El llamado ocurre después de nuevos reportes de desabasto. Apenas el 1 de septiembre, vecinos de la colonia Los Manzanos acudieron a las oficinas de Simas para denunciar que llevaban problemas con el suministro y que la falta de agua estaba afectando sus actividades cotidianas. Tras el encuentro con personal del organismo, se acordó apoyarlos mediante pipas para aminorar las afectaciones.

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En redes sociales circula una convocatoria para aprovechar la concentración del 12 de septiembre y exigir una solución al problema del suministro. CORTESÍA

La inconformidad se suma a otros problemas recientes relacionados con el agua en la región. En agosto, Simarc tuvo que desplegar personal y equipo para atender una interrupción del servicio en la colonia Jorge B. Cuéllar, atribuida al rompimiento de una tubería de la línea general de abastecimiento.

A este escenario se agregó esta semana la confirmación de Conagua sobre descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia afluentes del río Sabinas, luego de inspecciones en distintos puntos. La dependencia federal señaló que la planta tratadora municipal permanece fuera de operación y detectó además fallas en infraestructura de alcantarillado.

Mientras la Cabalgata Sabinas se mantiene programada para el 12 de septiembre, en redes toma fuerza la propuesta de convertir parte de su enorme convocatoria en un reclamo ciudadano por el agua. Hasta ahora se trata de una convocatoria difundida en redes sociales, por lo que no existe confirmación de que todos los participantes u organizadores oficiales se hayan adherido al planteamiento.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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