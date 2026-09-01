Aguas negras sí llegan al río Sabinas; Conagua prepara sanciones en Coahuila

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    Aguas negras sí llegan al río Sabinas; Conagua prepara sanciones en Coahuila
    Conagua confirmó descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia afluentes del río Sabinas. ARCHIVO

La autoridad federal realizó tres actos de autoridad y tomó muestras para determinar posibles infracciones; confirmó que hay evidencia de aguas residuales sin tratamiento en el cauce

SABINAS, COAH.- La contaminación del río Sabinas escaló a una nueva etapa luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmara durante tres actos de autoridad la existencia de descargas de aguas residuales sin tratamiento en afluentes del cauce y colocara la rehabilitación de la infraestructura sanitaria como una de las principales acciones para contener el problema en la región carbonífera en Coahuila.

A través del Organismo de Cuenca Río Bravo, la dependencia federal informó que durante las inspecciones constató que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Sabinas permanece fuera de operación. Como consecuencia, aguas provenientes de la red de alcantarillado son vertidas sin tratamiento al Arroyo Blanco, afluente directo del río Sabinas.

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La autoridad también identificó un segundo punto de descarga en el Arroyo Aguilillas, tributario del río, donde encontró aguas residuales crudas que estarían relacionadas con una falla en la infraestructura de alcantarillado.

En ambos sitios fueron tomadas muestras mediante un laboratorio acreditado. Conagua informó, en un comunicado, que los resultados deberán estar disponibles en un plazo no mayor a 10 días hábiles, por lo que será entonces cuando se determine con mayor precisión la composición de las descargas y las posibles responsabilidades.

Una tercera diligencia se realizó sobre el Arroyo Blanco, donde fueron revisados dos equipos de bombeo de aguas residuales y una represa de concreto de aproximadamente 30 metros. De acuerdo con lo manifestado durante la inspección, esta estructura permite contener las aguas y evitar su incorporación directa al río.

$!La contaminación del río Sabinas escaló a una nueva etapa luego de que la Conagua confirmara la existencia de descargas de aguas residuales.
La contaminación del río Sabinas escaló a una nueva etapa luego de que la Conagua confirmara la existencia de descargas de aguas residuales. CORTESÍA

Las acciones forman parte de un operativo interinstitucional en el que participan Semarnat, Profepa, Conanp y la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, además de Conagua.

Pero la dependencia federal advirtió que el problema no puede resolverse únicamente mediante inspecciones. Por ello solicitó al Municipio retomar dos proyectos elaborados previamente por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila: rehabilitar y poner nuevamente en operación la PTAR, así como reponer el colector y/o emisor principal que conduce las aguas residuales hacia la planta.

El Organismo de Cuenca Río Bravo planteó que ambos proyectos sean incorporados, conforme a los lineamientos de Proagua, a la propuesta de inversión federal de 2027. Sin embargo, su eventual ejecución dependerá del cumplimiento de la normatividad y de la disponibilidad presupuestal, por lo que los recursos todavía no están autorizados.

Conagua señaló que, una vez analizados los resultados de laboratorio y las actas de verificación, determinará las medidas de remediación y, si se acreditan infracciones, iniciará los procedimientos administrativos y sancionatorios correspondientes.

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La investigación continuará para detectar descargas urbanas y posibles afectaciones relacionadas con actividades industriales o mineras, así como aprovechamientos irregulares de aguas nacionales.

Con ello, el río Sabinas entra en una etapa de vigilancia formal en la que las próximas semanas podrían definir tanto las acciones de saneamiento como eventuales responsabilidades.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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