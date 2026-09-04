Sabinas alista seguridad para recibir a más de 10 mil jinetes

La reunión operativa se realizó este viernes en la Presidencia Municipal y congregó a representantes del Ayuntamiento, Gobierno del Estado, Fiscalía General del Estado y corporaciones policiacas de la Región Carbonífera, además de áreas de Salud, Protección Civil, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. El objetivo es mantener vigilancia y capacidad de respuesta ante la concentración masiva de participantes y espectadores.

SABINAS, COAH.- A una semana de que Sabinas reciba a miles de jinetes y visitantes con motivo de la edición 37 de la Gran Cabalgata, autoridades de los tres órdenes de gobierno intensificaron la coordinación para definir el operativo de seguridad, atención médica, protección civil, vialidad y bienestar animal que se desplegará durante el recorrido del próximo 12 de septiembre.

La secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González, señaló que se espera la participación de más de 10 mil jinetes, mientras que medios locales han estimado que podrían superar los 11 mil.

La magnitud del encuentro no se limita a los cabalgantes, pues familias y visitantes se distribuyen a lo largo del recorrido y generan una importante actividad comercial en Sabinas y municipios de la región.

La funcionaria estimó que la celebración dejará una derrama económica superior a los 30 millones de pesos, principalmente en hoteles, restaurantes, gasolineras, comercios y prestadores de servicios.

La ocupación hotelera ya se reporta al 100% en Sabinas y la Región Carbonífera, mientras que familias de la zona también participan en la recepción de visitantes.

El antecedente inmediato confirma el impacto de la fiesta. Durante la edición 2025 participaron más de 10 mil jinetes y alrededor de 75 mil personas siguieron el recorrido, mientras que la Secretaría de Turismo reportó entonces una expectativa de derrama superior a los 35 millones de pesos.

Este año, además, las autoridades incorporaron con mayor énfasis el bienestar de los caballos. Desde agosto se estableció un protocolo específico para la atención y protección de los equinos que participarán en la cabalgata, con intervención de especialistas y dependencias estatales y municipales.