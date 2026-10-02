Descarta Fiscalía delito en muerte de ejidatario de San Juan de Sabinas, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Descarta Fiscalía delito en muerte de ejidatario de San Juan de Sabinas, Coahuila
    La víctima fue trasladada al IMSS de Nueva Rosita, donde se confirmó que ya no contaba con signos vitales. ESPECIAL

Las primeras diligencias establecieron que el hombre sufrió un golpe en la cabeza por una estructura que se desprendió durante los fuertes vientos

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado determinó preliminarmente que no existen elementos que indiquen la comisión de algún delito en la muerte de un ejidatario registrada durante la tormenta que afectó esta semana en San Juan de Sabinas, en la Región Carbonífera, por lo que el caso es considerado hasta ahora como un fallecimiento accidental.

Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, informó este viernes que las diligencias realizadas en torno al caso establecieron que la víctima sufrió una lesión en la cabeza después de que una estructura de lámina se desprendiera durante los fuertes vientos registrados la madrugada del miércoles 30 de septiembre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/federacion-mantiene-atencion-a-heridos-por-ataque-en-secundaria-de-torreon-GO23875407

El incidente ocurrió en el ejido El Gallo, perteneciente al municipio de San Juan de Sabinas, donde un hombre de 43 años se encontraba cuando las ráfagas asociadas a la tormenta provocaron el desprendimiento de parte de una techumbre.

Las investigaciones ministeriales y los testimonios recabados señalan que la estructura golpeó directamente al hombre en la cabeza, provocándole una lesión de gravedad.

Familiares lo auxiliaron y trasladaron posteriormente a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Nueva Rosita, con la intención de que recibiera atención médica.

A su llegada al hospital, sin embargo, personal médico confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a elementos de la Fiscalía para iniciar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, mientras agentes investigadores recabaron información sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/hermanos-detenidos-por-ataque-en-la-secundaria-13-de-la-union-en-torreon-podrian-alcanzar-hasta-60-anos-de-carcel-KO23874709

Con los elementos obtenidos hasta ahora, las autoridades no encontraron evidencias de violencia intencional ni circunstancias que permitan establecer la participación de terceras personas.

La principal línea de investigación establece que las fuertes ráfagas de viento provocaron el desprendimiento de la estructura que golpeó a la víctima, por lo que el fallecimiento es considerado accidental y relacionado directamente con las condiciones meteorológicas que afectaron a la Región Carbonífera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Fallecimientos
Muertes

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Una cabeza sin luz ni fuerza

Una cabeza sin luz ni fuerza
true

Tragedia en La Laguna; el castigo penal no basta
“¿Qué pasa con una empresa familiar cuando muere su fundador?”, plantea Whitepaper como punto de partida del episodio.

Herencias que se convierten en pleitos: cinco grandes empresas enfrentan el problema de la sucesión
Los cierres preventivos se aplicaron desde las 07:30 horas en zonas anegadas, como el deprimido de bulevar Revolución y el Nudo Mixteco.

Aplican cierres preventivos en vialidades de Torreón por lluvias (video)
La Secundaria General No. 13 del ejido La Unión permanece cerrada mientras la Fiscalía de Coahuila investiga el ataque ocurrido el 1 de octubre.

Cierran Secundaria 13 de Torreón tras atentado; colocan memorial mientras la FGE de Coahuila realizan las investigaciones

Lobos y Lobas UAdeC tendrán actividad este sábado 3 de octubre ante UDEM y UACJ, respectivamente, en la Liga ABE.

Lobos UAdeC afronta doble desafío este sábado en el arranque de la Liga ABE
El guardia de seguridad recomienda cargar con los siguientes artículos ya que podrían significar una diferencia entre la vida y la muerte

¿De viaje? Te decimos qué empacar en tu botiquín de primeros auxilios
EL futuro de Pike también podría decidirse en los tribunales, donde los jueces sopesarán si Tennessee puede intentar legalmente otra ejecución y qué impacto tendrá el procedimiento fallido en su sentencia de muerte.

Esto es lo que sigue para Christa Pike, si su salud mejora