Descarta Fiscalía delito en muerte de ejidatario de San Juan de Sabinas, Coahuila

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado determinó preliminarmente que no existen elementos que indiquen la comisión de algún delito en la muerte de un ejidatario registrada durante la tormenta que afectó esta semana en San Juan de Sabinas, en la Región Carbonífera, por lo que el caso es considerado hasta ahora como un fallecimiento accidental. Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, informó este viernes que las diligencias realizadas en torno al caso establecieron que la víctima sufrió una lesión en la cabeza después de que una estructura de lámina se desprendiera durante los fuertes vientos registrados la madrugada del miércoles 30 de septiembre.

El incidente ocurrió en el ejido El Gallo, perteneciente al municipio de San Juan de Sabinas, donde un hombre de 43 años se encontraba cuando las ráfagas asociadas a la tormenta provocaron el desprendimiento de parte de una techumbre. Las investigaciones ministeriales y los testimonios recabados señalan que la estructura golpeó directamente al hombre en la cabeza, provocándole una lesión de gravedad. Familiares lo auxiliaron y trasladaron posteriormente a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Nueva Rosita, con la intención de que recibiera atención médica. A su llegada al hospital, sin embargo, personal médico confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a elementos de la Fiscalía para iniciar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, mientras agentes investigadores recabaron información sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Con los elementos obtenidos hasta ahora, las autoridades no encontraron evidencias de violencia intencional ni circunstancias que permitan establecer la participación de terceras personas. La principal línea de investigación establece que las fuertes ráfagas de viento provocaron el desprendimiento de la estructura que golpeó a la víctima, por lo que el fallecimiento es considerado accidental y relacionado directamente con las condiciones meteorológicas que afectaron a la Región Carbonífera.

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