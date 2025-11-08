Detenido en EU es deportado y enfrenta cargos por homicidio en Nueva Rosita

SABINAS, COAH.- El proceso judicial por el homicidio de Yoshio, ocurrido el 10 de septiembre en Nueva Rosita, avanzó este viernes con la realización de la audiencia inicial, donde un juez decidió imponer prisión preventiva al señalado del crimen, identificado como Adolfo ¨N¨. La autoridad judicial programó la audiencia de vinculación a proceso para el próximo martes, la cual se llevará a cabo de manera virtual mientras continúan las diligencias.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Carbonífera, el caso presenta particular relevancia debido a que el acusado abandonó el país después de los hechos. Tras permanecer prófugo en Estados Unidos, fue ubicado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas y posteriormente deportado a México, donde fue entregado a las autoridades estatales para enfrentar los cargos correspondientes.

El proceso penal en su contra se sustenta en la acusación por homicidio doloso, bajo diversas calificativas relacionadas con el arma empleada, la forma en que ocurrieron los hechos y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La FGE confirmó que la víctima perdió la vida por un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en la vía pública, sobre la calle Galeana de la colonia Comercial, frente al domicilio del presunto agresor.

En audiencias previas, la asesora jurídica de la familia de la víctima, Sandra Tobías, informó que la imputación incluye las agravantes de ventaja y brutal ferocidad, lo que podría elevar la pena en caso de una eventual sentencia condenatoria. La familia ha insistido en que el homicidio debe castigarse con la pena máxima, que podría llegar hasta los 35 años de prisión.

La madre de Yoshio, Lucero Ledesma, ha expresado públicamente su exigencia de justicia, señalando que no ha recibido información detallada sobre los avances de la investigación y que espera conocer la declaración del imputado para comprender el motivo del ataque armado.

Datos de la necropsia practicada al joven, de 29 o 30 años según las distintas versiones contenidas en el expediente, confirmaron que murió a causa de un shock hipovolémico derivado de las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Vecinos de la colonia Comercial alertaron a las autoridades tras encontrarlo sin vida en plena vía pública.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del homicidio y consolidar los elementos que se presentarán durante la audiencia de vinculación. La prisión preventiva ordenada por el juez garantiza que el acusado permanezca bajo resguardo mientras continúa el proceso penal en su contra.

