En Sabinas, capturan víbora de dos metros dentro de una casa

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    En Sabinas, capturan víbora de dos metros dentro de una casa
    Elementos de Protección Civil y Bomberos de Sabinas utilizaron equipo especializado para retirar a la víbora del domicilio. REDES SOCIALES

El reptil fue localizado en un domicilio de la colonia Jorge B. Cuéllar; los rescatistas lo capturaron y lo liberaron en un área despoblada

SABINAS, COAH.- Una víbora de aproximadamente dos metros de longitud fue localizada al interior de una vivienda en la colonia Jorge B. Cuéllar, en Sabinas, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El reporte ciudadano alertó sobre la presencia del reptil en un domicilio ubicado en la calle Héroes, número 1446. Al llegar, los rescatistas encontraron una víbora de color negro escondida dentro de una cajonera.

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Con equipo especializado y las medidas de seguridad correspondientes, los elementos realizaron las maniobras para capturar al animal y retirarlo del inmueble, evitando poner en riesgo a los habitantes.

Posteriormente, el ejemplar fue trasladado y liberado en un área despoblada. La intervención no dejó personas lesionadas.

Ante este tipo de situaciones, Protección Civil y Bomberos exhortaron a la población a no intentar capturar ni manipular víboras u otros animales silvestres, y a solicitar el apoyo de personal capacitado para evitar accidentes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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