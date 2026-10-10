En Sabinas, capturan víbora de dos metros dentro de una casa

SABINAS, COAH.- Una víbora de aproximadamente dos metros de longitud fue localizada al interior de una vivienda en la colonia Jorge B. Cuéllar, en Sabinas, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

El reporte ciudadano alertó sobre la presencia del reptil en un domicilio ubicado en la calle Héroes, número 1446. Al llegar, los rescatistas encontraron una víbora de color negro escondida dentro de una cajonera.