Detienen a menor que apuñaló a compañero en secundaria de Nueva Rosita, Coahuila

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que el presunto agresor quedó a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se integra la carpeta de investigación por el delito de lesiones.

NUEVA ROSITA, COAH.- Un adolescente fue detenido por su probable responsabilidad en la agresión con arma blanca contra un estudiante de 14 años de la Secundaria Técnica Número 51 Julio Galán Romo, de Nueva Rosita , Coahuila, quien sufrió una lesión pulmonar durante una pelea registrada a principios de esta semana, a la salida de clases.

Las primeras investigaciones establecieron que el conflicto comenzó con una discusión entre ambos estudiantes durante la jornada escolar. Sin embargo, fue al concluir las clases cuando el desacuerdo escaló a una pelea en la vía pública, fuera de las instalaciones educativas.

Durante el enfrentamiento, uno de los adolescentes presuntamente utilizó una navaja para herir a su compañero en el costado izquierdo del pecho, provocándole una lesión que requirió atención hospitalaria.

La víctima fue auxiliada por particulares y trasladada a la Clínica Número 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde los médicos diagnosticaron un neumotórax izquierdo, complicación que afecta el funcionamiento pulmonar.

El estudiante aún sigue hospitalizado y su estado de salud aún no se considera favorable, ni fuera de peligro.

Garduño Guzmán explicó que la investigación se desarrolla conforme al sistema especializado de justicia para adolescentes, que establece procedimientos distintos a los aplicados a personas adultas.

Por su parte, Adolfo Franco Martínez, director de la secundaria, precisó que la agresión ocurrió fuera del perímetro escolar y que el personal educativo no tuvo conocimiento inmediato de los hechos.

La madre del alumno lesionado presentó una denuncia para exigir que se esclarezca la agresión y se determinen las responsabilidades correspondientes, incluida la reparación del daño.

De manera paralela, la Policía Municipal reforzó la vigilancia en los horarios de entrada y salida de secundarias y preparatorias, ante reportes de riñas protagonizadas por estudiantes.