Fallece bebé de seis meses en Múzquiz; necropsia confirma causas naturales

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    Fallece bebé de seis meses en Múzquiz; necropsia confirma causas naturales
    Agentes de Investigación Criminal tomaron conocimiento del caso para integrar los antecedentes médicos y las diligencias ministeriales correspondientes. REDES SOCIALES

La pequeña había sido valorada días antes por una sospecha de agresión sexual que resultó negativa; la Pronnif abrió un expediente para dar seguimiento a sus condiciones de cuidado

MÚZQUIZ, COAH.- La muerte de una bebé de seis meses, originaria de la Villa de Palaú, quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, luego de que la menor falleciera mientras recibía atención médica. La necropsia confirmó que el deceso ocurrió por causas naturales, informó Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera.

El caso había llegado previamente a conocimiento de las autoridades por una sospecha de presunto abuso sexual contra la pequeña. Sin embargo, los estudios periciales realizados en aquella ocasión descartaron que hubiera sido víctima de una agresión de este tipo.

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A partir de esa primera intervención, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) abrió un expediente para dar seguimiento a las condiciones de cuidado de la menor y su entorno familiar.

Días después, la bebé presentó complicaciones de salud que requirieron atención hospitalaria, pero su estado se agravó hasta que se confirmó su fallecimiento durante la madrugada del lunes 19 de octubre.

Tras el deceso, agentes de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias para integrar la información médica y los antecedentes del caso.

Con los resultados de la necropsia, la Fiscalía estableció que la muerte ocurrió por causas naturales. La intervención ministerial permitió documentar el fallecimiento y los antecedentes que habían motivado la actuación de las autoridades días antes.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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