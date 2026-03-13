FGE detiene a presunto implicado en secuestro y asegura droga en operativos en la Región Carbonífera

La Fiscalía General del Estado de Coahuila desplegó una serie de operativos en municipios de la Región Carbonífera que derivaron en la detención de un hombre señalado por su presunta participación en un caso de desaparición de persona, así como en el aseguramiento de diversas dosis de droga en un inmueble vinculado con la venta de narcóticos.

Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas, como parte de los trabajos de investigación y combate a delitos de alto impacto que mantiene la corporación estatal en esta zona del estado.

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Durante la tarde, elementos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ejecutaron una orden de cateo en el ejido El Mezquite, en el municipio de Sabinas. En el sitio fue detenido un hombre sobre quien pesaba una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares.

Tras su captura, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

De forma paralela, agentes ministeriales realizaron otra intervención en la colonia Comercial de Nueva Rosita, donde ingresaron a un inmueble que, de acuerdo con las investigaciones, era utilizado como punto de distribución de drogas.

Aunque al momento de la intervención el lugar se encontraba sin ocupantes, en el interior se localizaron varios envoltorios con características propias de metanfetamina y mariguana. Las sustancias fueron aseguradas y quedaron bajo resguardo del Ministerio Público para integrarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

OPERATIVOS CONTINÚAN EN LA REGIÓN

El delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que estos resultados forman parte de una estrategia regional que busca reforzar la seguridad y atender denuncias ciudadanas en distintos municipios.

El funcionario recordó que apenas horas antes, autoridades estatales realizaron otro operativo en la villa de Palaú, en el municipio de Múzquiz, donde se logró la detención de cinco personas presuntamente involucradas en el robo de materiales agrícolas.

En ese caso también fue asegurado un establecimiento utilizado como chatarrera, acción que se concretó luego de reportes ciudadanos difundidos a través de grupos comunitarios de mensajería.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en distintos puntos de la Región Carbonífera como parte de las acciones para combatir delitos y fortalecer la seguridad en la zona.