Hospitalizan a mujer en Palaú tras autolesionarse con un rastrillo

MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer de 39 años, identificada como Eunice Nohemí, fue trasladada de manera urgente a la Clínica No. 27 del IMSS en Villa de Palaú luego de intentar quitarse la vida provocándose una herida profunda en la muñeca con un rastrillo, que le ocasionó la perforación de una arteria. Su estado de salud fue reportado como delicado pero estable, según información proporcionada por las autoridades médicas.

El ingreso de la paciente motivó que el personal del hospital solicitara apoyo de los cuerpos de auxilio y de seguridad para garantizar una atención integral y el seguimiento del caso. Durante la intervención médica, los elementos de la Policía Municipal acudieron al nosocomio para dar cumplimiento a los protocolos de seguridad y preservar el lugar para la investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Transforman con ‘Sonrisa Sana’ vidas de niños en Coahuila

Asimismo, la Fiscalía General del Estado recibió notificación del hecho y sus agentes se presentaron en el hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, se desconoce si existen circunstancias adicionales que motivaron el intento de suicidio, aunque se sabe que la paciente ya contaba con registros previos de intentos de autolesión reportados por los servicios de emergencia.

La atención médica especializada en la clínica busca controlar la hemorragia y estabilizar a la paciente, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para documentar el incidente. El seguimiento del caso involucra tanto al personal sanitario como a las corporaciones de seguridad, con el objetivo de garantizar la protección y recuperación de la paciente.

Los hechos ocurren en un contexto en el que los servicios de emergencia locales han registrado casos similares, lo que resalta la importancia de reforzar la atención y prevención de conductas de autolesión en la región de Múzquiz y Villa de Palaú.

(Con información de medios locales)