Identifican a hombre que murió tras caer al río Sabinas desde puente Los Gemelos

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    Identifican a hombre que murió tras caer al río Sabinas desde puente Los Gemelos
    Elementos de rescate trabajaron durante más de dos horas para liberar el cuerpo del conductor, quien quedó atrapado entre los restos del vehículo. REDES SOCIALES

Jonathan ¨N¨, de 31 años y originario de Nueva Rosita, fue localizado sin vida luego de que su vehículo terminara dentro del cauce; autoridades buscan establecer cómo ocurrió el percance

SABINAS, COAH.- Jonathan ¨N¨, de 31 años y originario de Nueva Rosita, fue identificado como el hombre que perdió la vida luego de que la camioneta que conducía cayera al río Sabinas desde el puente Los Gemelos, durante la mañana del domingo.

El accidente fue reportado poco después de las 06:00 horas, cuando la Jeep Liberty en la que viajaba se impactó contra la barrera metálica del puente y terminó en el cauce del río. La caída dejó al conductor atrapado dentro de la unidad, por lo que fue necesario desplegar un operativo de rescate.

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Elementos de Bomberos y Protección Civil descendieron hasta el sitio donde quedó la camioneta para revisar las condiciones del conductor. Al realizar la valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Debido a que el hombre quedó atrapado entre las partes metálicas de la unidad, los rescatistas utilizaron equipo hidráulico para liberarlo. Las maniobras se prolongaron durante poco más de dos horas, según los reportes disponibles.

La emergencia también movilizó a policías municipales y elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área para facilitar las labores y permitir el trabajo de los equipos de rescate.

FISCALÍA INVESTIGA CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE

Personal de la Agencia de Investigación Criminal, Servicios Periciales y el Ministerio Público tomó conocimiento del fallecimiento e inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del percance.

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta habría caído desde una altura superior a los 12 metros. Sin embargo, las autoridades deberán establecer las condiciones en las que el conductor perdió el control y se produjo el impacto contra la barrera de contención.

La Fiscalía General del Estado informó que se practicará la necropsia de ley como parte de los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente qué provocó el accidente. Las investigaciones continuarán para determinar la mecánica de los hechos registrados en el puente Los Gemelos.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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