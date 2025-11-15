Incautan metanfetamina y réplicas de arma de fuego durante cateo en Sabinas

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad ministerial, el cateo fue autorizado por un juez de control y se ejecutó con la participación de la Agencia de Investigación Criminal , el Grupo de Reacción Especial de Coahuila y la Policía Estatal . El operativo contó además con apoyo perimetral de la Policía de Acción y Reacción (PAR) , personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la Guardia Nacional .

SABINAS, COAH.- Un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General del Estado derivó en el aseguramiento de metanfetamina , básculas grameras y dos réplicas de arma tipo revólver , tras la ejecución de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Francisco Sarabia, en Sabinas . La diligencia forma parte de las acciones permanentes que se realizan en la Región Carbonífera contra el narcomenudeo .

Durante la revisión del inmueble se aseguraron varios envoltorios con metanfetamina, así como dos básculas grameras utilizadas presuntamente para el pesaje de droga. También fueron localizadas dos réplicas tipo revólver de postas. Todo el material fue trasladado a la sede ministerial para su resguardo y análisis, con el fin de integrarlo a la carpeta de investigación en curso.

El delegado regional de la Fiscalía, Diego Garduño Guzmán, informó que este cateo forma parte de una serie de acciones que se han intensificado durante el año y que buscan frenar la distribución de drogas en los municipios de la zona. Señaló que estos operativos están sustentados en denuncias ciudadanas que apuntan a posibles puntos de venta y actividad ilícita dentro de las colonias.

La información oficial señala que la Región Carbonífera ha registrado un incremento en el número de cateos autorizados durante el año. Las autoridades han reiterado que estos procedimientos buscan recuperar evidencia, asegurar narcótico y fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos contra la salud.

El material decomisado quedó bajo custodia de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las indagatorias para determinar la responsabilidad de las personas involucradas y la posible relación de este hallazgo con otras investigaciones abiertas en el municipio.

Las corporaciones participantes informaron que este tipo de operativos se mantendrá activo de manera permanente y que la respuesta ciudadana mediante reportes anónimos ha sido clave para ubicar domicilios relacionados con actividades de narcomenudeo.

(Con información de medios locales)