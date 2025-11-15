Arrastran y golpean a estudiante de secundaria; video exhibe ataque en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una estudiante de 13 años denunció haber sido atacada por un grupo de compañeras de la Escuela Secundaria Técnica 38, luego de ser agredida en la plaza de la colonia Guillén, en Piedras Negras. La menor, identificada como Melanie ¨N¨, acudió la mañana de este viernes ante el Ministerio Público para solicitar la intervención de las autoridades, ya que teme que la agresión se repita.

De acuerdo con la información presentada ante la Fiscalía General de Justicia, los hechos ocurrieron el pasado 7 de noviembre, cuando la adolescente caminaba por la plaza del sector. En ese momento, al menos cinco estudiantes de segundo y tercer grado la alcanzaron y comenzaron a reclamarle por haber informado previamente en la dirección escolar sobre amenazas que había recibido por parte de ellas.

Tras interceptarla, las jóvenes la golpearon en la cabeza y en varias partes del cuerpo, hasta derribarla. La agresión quedó registrada en cámaras de vigilancia de viviendas cercanas, material que fue entregado como prueba por la familia de la víctima. En el video se observa cómo la menor es rodeada y posteriormente sometida en el suelo, donde continúa recibiendo golpes hasta que una mujer interviene para detener la agresión.

La madre de Melanie acompañó a la menor a presentar la denuncia formal por el delito de agresión, además de solicitar medidas para evitar que sea atacada nuevamente. La familia también trasladó a la joven a un hospital para su valoración médica, debido a los golpes que recibió durante el ataque.

Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal confirmaron que ya se abrió una carpeta de investigación. De acuerdo con el delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, se trabaja en la identificación de todas las participantes y en el análisis del contexto en el que ocurrió la agresión. El funcionario detalló que la denuncia está en proceso y que se dará seguimiento a los avances en las próximas horas.

(Con información de medios locales)