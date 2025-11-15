Arrastran y golpean a estudiante de secundaria; video exhibe ataque en Piedras Negras

Piedras Negras
/ 15 noviembre 2025
    Arrastran y golpean a estudiante de secundaria; video exhibe ataque en Piedras Negras
    Cámaras de viviendas particulares registraron el momento en que varias jóvenes rodean y derriban a la víctima. FOTO: REDES SOCIALES

La familia de la menor presentó denuncia ante la Fiscalía y entregó las grabaciones que muestran la participación de varias alumnas en la agresión ocurrida en la colonia Guillén

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una estudiante de 13 años denunció haber sido atacada por un grupo de compañeras de la Escuela Secundaria Técnica 38, luego de ser agredida en la plaza de la colonia Guillén, en Piedras Negras. La menor, identificada como Melanie ¨N¨, acudió la mañana de este viernes ante el Ministerio Público para solicitar la intervención de las autoridades, ya que teme que la agresión se repita.

De acuerdo con la información presentada ante la Fiscalía General de Justicia, los hechos ocurrieron el pasado 7 de noviembre, cuando la adolescente caminaba por la plaza del sector. En ese momento, al menos cinco estudiantes de segundo y tercer grado la alcanzaron y comenzaron a reclamarle por haber informado previamente en la dirección escolar sobre amenazas que había recibido por parte de ellas.

Tras interceptarla, las jóvenes la golpearon en la cabeza y en varias partes del cuerpo, hasta derribarla. La agresión quedó registrada en cámaras de vigilancia de viviendas cercanas, material que fue entregado como prueba por la familia de la víctima. En el video se observa cómo la menor es rodeada y posteriormente sometida en el suelo, donde continúa recibiendo golpes hasta que una mujer interviene para detener la agresión.

La madre de Melanie acompañó a la menor a presentar la denuncia formal por el delito de agresión, además de solicitar medidas para evitar que sea atacada nuevamente. La familia también trasladó a la joven a un hospital para su valoración médica, debido a los golpes que recibió durante el ataque.

Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal confirmaron que ya se abrió una carpeta de investigación. De acuerdo con el delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, se trabaja en la identificación de todas las participantes y en el análisis del contexto en el que ocurrió la agresión. El funcionario detalló que la denuncia está en proceso y que se dará seguimiento a los avances en las próximas horas.

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

