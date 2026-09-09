Incorporan una nueva unidad a Policía Violeta de Múzquiz, Coahuila

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Sabinas
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    Incorporan una nueva unidad a Policía Violeta de Múzquiz, Coahuila
    La Patrulla Violeta se suma a la capacitación de policías y a las acciones de coordinación y proximidad social. CORTESÍA

El Pueblo Mágico se convierte en el primer municipio de la región Carbonífera en contar con esta unidad especializada

MÚZQUIZ, COAH.- El Pueblo Mágico de Múzquiz fortaleció su estrategia de atención y protección a mujeres, niñas y adolescentes con la incorporación de una patrulla Violeta, unidad especializada que permitirá reforzar las acciones de prevención, atención y acompañamiento en casos de violencia de género.

La entrega fue encabezada por la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, como parte de una estrategia coordinada con el Gobierno de Coahuila y el gobernador Manolo Jiménez Salinas para ampliar las capacidades de las corporaciones municipales en materia de seguridad con perspectiva de género.

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La incorporación de la unidad representa la continuidad de un proceso que comenzó meses atrás con la capacitación especializada de elementos de Seguridad Pública Municipal.

En mayo pasado, Múzquiz inició el Seminario para Agrupamientos Violetas y Enlaces de Unidad de Igualdad de Género de las Policías Municipales, con formación en aspectos técnicos, jurídicos y humanos para mejorar la atención a víctimas.

Con este esquema, los agentes buscan contar con mayores herramientas para intervenir de manera profesional y sensible ante situaciones de violencia, además de canalizar a las víctimas hacia las instituciones correspondientes.

Múzquiz se convirtió así en el primer municipio de la región carbonífera en incorporar una Patrulla Violeta, de acuerdo con la información difundida durante el arranque de la capacitación especializada.

La nueva unidad se suma a otras acciones de fortalecimiento de Seguridad Pública Municipal. En agosto, el Ayuntamiento informó sobre la incorporación de nuevos elementos después de que siete aspirantes aprobaron las evaluaciones de Control y Confianza y avanzaron a la etapa de formación policial.

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Asimismo, las autoridades municipales han reforzado la coordinación con corporaciones estatales, federales y militares para incrementar la vigilancia, particularmente en sectores considerados prioritarios, mientras que en días recientes se intensificaron las acciones de proximidad social con comerciantes y habitantes.

La Patrulla Violeta busca, en este contexto, convertirse en una herramienta de respuesta especializada para mujeres que enfrenten situaciones de violencia y requieran auxilio, protección o acompañamiento de las autoridades.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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