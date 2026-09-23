Investigan muerte de un hombre en Nueva Rosita, Coahuila

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    Investigan muerte de un hombre en Nueva Rosita, Coahuila
    Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes tras el fallecimiento de un hombre en el IMSS de Nueva Rosita, Coahuila. ESPECIAL

La Fiscalía acudió a la clínica para realizar las diligencias y determinar las circunstancias del fallecimiento del joven de 37 años

NUEVA ROSITA, COAH.- Un hombre identificado como Roberto “N”, de 37 años, fue reportado sin vida luego de ingresar a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta donde fue trasladado por sus familiares desde su domicilio, en Nueva Rosita, Coahuila.

De acuerdo con la información pública, familiares encontraron al joven inconsciente en su vivienda y solicitaron inicialmente el apoyo de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, posteriormente decidieron realizar por sus propios medios el traslado hacia el hospital para que recibiera atención médica.

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Al arribar a las instalaciones del Seguro Social, el personal médico realizó la valoración correspondiente y confirmó que Roberto “N” ya no presentaba signos vitales.

El fallecimiento fue notificado a las autoridades, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para iniciar las diligencias encaminadas a establecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso y descartar un posible suicidio.

Personal de Servicios Periciales y del Ministerio Público realizó las actuaciones correspondientes y, una vez concluidos los procedimientos iniciales, se ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria de la localidad.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de muerte, por lo que será mediante la necropsia de ley y los estudios correspondientes como se determine qué provocó el fallecimiento.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades ministeriales, mientras familiares del fallecido realizan los trámites relacionados con los servicios funerarios.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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