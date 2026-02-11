Irrumpen en vivienda en Sabinas: aseguran metanfetamina y vehículos

SABINAS, COAH.- Un despliegue policial se registró la noche del lunes en la colonia Vista Hermosa, en el municipio de Sabinas, donde autoridades ejecutaron el cateo número 16 realizado en la Región Carbonífera. La movilización comenzó alrededor de las 20:00 horas y concentró a corporaciones de los tres órdenes de gobierno en un operativo coordinado.

El dispositivo se desarrolló bajo la conducción de instancias de procuración de justicia en la región y contó con la participación de elementos de la Policía Municipal, encabezados por el comandante Rivera. También intervinieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), efectivos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), el Grupo de Reacción Especial (GREC) y la Policía Estatal. A la operación se sumaron fuerzas federales, entre ellas la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Durante la diligencia judicial, las autoridades aseguraron sustancia con características propias de la metanfetamina. El material quedó bajo resguardo en espera de los estudios correspondientes para su análisis y pesaje oficial, con el fin de determinar la cantidad exacta y fortalecer la integración de la carpeta de investigación.

En el lugar también fueron asegurados un vehículo automotor y una motocicleta, unidades que quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes. No se detalló si hubo personas detenidas durante el cateo.

La intervención forma parte de una serie de acciones que se han desarrollado en distintos puntos de la Región Carbonífera, sumando ya 16 cateos realizados en este sector de Coahuila. Las diligencias se ejecutaron con base en mandamiento judicial y bajo un esquema de coordinación interinstitucional.

El operativo fue encabezado a nivel regional por el delegado de la Fiscalía, Diego Saúl Garduño Guzmán, quien supervisó el despliegue en el sector intervenido. Tras concluir las actuaciones en el inmueble, las corporaciones procedieron al aseguramiento de los indicios y al retiro escalonado de las unidades participantes.

Las investigaciones continuarán para determinar el alcance de los hallazgos y deslindar posibles responsabilidades conforme a lo que arrojen los peritajes y análisis pendientes.

(Con información de medios locales)