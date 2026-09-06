Lluvias dejan hasta cuatro pulgadas en sectores de Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- Las lluvias registradas durante el fin de semana dejaron acumulaciones de hasta cuatro pulgadas o más en sectores cercanos a la Sierra de Santa Rosa, en Múzquiz, lo que provocó escurrimientos hacia las zonas bajas e incrementó el caudal del arroyo Zamora, informó Protección Civil Municipal. El director de la dependencia, Víctor Guajardo Loo, señaló que las precipitaciones fueron variables en el municipio. Los pluviómetros registraron aproximadamente una pulgada en el ejido Nogalitos, dos pulgadas en la zona centro y cuatro pulgadas o más en el área cercana al aeropuerto y la Sierra de Santa Rosa, equivalentes a unos 102 milímetros de lluvia.

Ante el aumento del caudal, Protección Civil mantiene vigilancia sobre el arroyo Zamora y otros cauces, además de coordinación con autoridades municipales y corporaciones de seguridad para responder ante posibles emergencias. Las condiciones meteorológicas también generaron escurrimientos en distintos puntos de la ciudad y obligaron al cierre preventivo de un carril en la desviación del bulevar Melchor Múzquiz hacia la calle Patricio H. Ruiz. Hasta el último reporte disponible no se habían registrado incidentes mayores relacionados con el crecimiento de los arroyos. Este domingo, el Gobierno Municipal pidió a la población extremar precauciones, evitar salir si no es necesario y no intentar cruzar arroyos, vados o zonas inundadas.

También recomendó conducir a baja velocidad, mantenerse atenta a los avisos oficiales y utilizar el número 911 ante cualquier emergencia. Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas, particularmente en las zonas serranas y los sectores donde convergen los escurrimientos.

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