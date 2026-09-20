Localizan sin vida a hombre en Las Argentinas, en Múzquiz, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Localizan sin vida a hombre en Las Argentinas, en Múzquiz, Coahuila
    Elementos de seguridad acudieron al sector Las Argentinas, en Múzquiz, luego de que un hombre de 55 años fuera localizado sin vida dentro de una camioneta.

La víctima, de 55 años, fue encontrada dentro de una camioneta; la Fiscalía investiga las circunstancias del fallecimiento

MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 55 años fue localizado sin vida al interior de una camioneta en el sector Las Argentinas, en Múzquiz, Coahuila, durante la tarde del sábado, hecho que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

La víctima fue identificada como Oliver “N”, quien fue encontrado en el callejón Las Palomas. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba una lesión aparentemente producida por un proyectil de arma de fuego.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/red-de-huachicol-fiscal-exmarinos-reportaron-millones-de-pesos-en-ingresos-y-propiedades-GN23596088

Elementos de seguridad acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para documentar la escena y recabar evidencias.

La unidad en la que fue localizado el hombre quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se desarrollaban las investigaciones.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, informó sobre el caso y señaló que las autoridades llevan a cabo las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Aunque la principal línea de investigación apunta a un suicidio, la causa precisa de la muerte deberá establecerse mediante la necropsia de ley, cuyos resultados serán incorporados a la carpeta de investigación.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones correspondientes para la práctica de los estudios forenses, mientras agentes ministeriales continúan con la integración de información y el análisis de los indicios localizados.

https://vanguardia.com.mx/show/momento-en-que-alejandra-guzman-se-lesiona-la-cadera-durante-concierto-en-veracruz-video-BG23613736

Reportes periodísticos locales señalaron que este sería el suicidio número 18 registrado durante el año en la Región Carbonífera, cifra atribuida a información de autoridades regionales.

El caso permanece bajo investigación y será el resultado de los estudios periciales el que permita establecer oficialmente la causa y circunstancias del fallecimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Investigaciones

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Secretaría de Educación de Coahuila advirtió que representa un reto la integración de niños genio a niveles educativos superiores.

Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica
true

POLITICÓN: Evelyn de Miranda Ordóñez, una propuesta destinada a caer en el IEC
Desarrollo Rural sostiene que Coahuila cumple con todos los requisitos para reanudar la exportación.

Prevén reapertura de frontera para exportar ganado a EU por Coahuila en diciembre
NosotrAs: El espejismo de la libertad

NosotrAs: El espejismo de la libertad
Presupuesto 2027

Presupuesto 2027
IA

El odio al PRI y al PAN y el amor (ciego) a Morena
true

El caso Torreón y el silencio de la Fiscalía Anticorrupción

true

¿Sabe alguien qué son las plataformas electorales?