Localizan sin vida a hombre en Las Argentinas, en Múzquiz, Coahuila

La víctima fue identificada como Oliver “N”, quien fue encontrado en el callejón Las Palomas. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba una lesión aparentemente producida por un proyectil de arma de fuego.

MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 55 años fue localizado sin vida al interior de una camioneta en el sector Las Argentinas, en Múzquiz , Coahuila, durante la tarde del sábado, hecho que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para documentar la escena y recabar evidencias.

La unidad en la que fue localizado el hombre quedó bajo resguardo de las autoridades mientras se desarrollaban las investigaciones.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, informó sobre el caso y señaló que las autoridades llevan a cabo las diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento.

Aunque la principal línea de investigación apunta a un suicidio, la causa precisa de la muerte deberá establecerse mediante la necropsia de ley, cuyos resultados serán incorporados a la carpeta de investigación.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones correspondientes para la práctica de los estudios forenses, mientras agentes ministeriales continúan con la integración de información y el análisis de los indicios localizados.