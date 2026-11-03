Madre de Sabinas pide ayuda para recuperar cuerpo de su hija; lleva dos semanas en Monterrey

La menor, identificada como Evelin, falleció el pasado 19 de octubre a consecuencia de cáncer, mientras recibía atención médica en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Monterrey, Nuevo León.

SABINAS, COAH.- A dos semanas de la muerte de su pequeña hija, una madre de familia originaria de Sabinas enfrenta la incertidumbre de no poder recuperar sus restos para trasladarlos a Coahuila y darle sepultura. Ante la falta de una respuesta sobre los trámites para la entrega del cuerpo, Angela hizo un llamado urgente a las autoridades de Coahuila y Nuevo León para que intervengan y agilicen el procedimiento.

Desde entonces, sus familiares permanecen a la espera de que las instancias correspondientes autoricen la liberación del cuerpo, pues su intención es trasladarlo hasta Sabinas, en la Región Carbonífera, donde desean realizar los servicios funerarios y darle el último adiós.

La madre de la pequeña manifestó su preocupación debido a que, pese al tiempo transcurrido, no ha conseguido completar los procedimientos necesarios para recuperar los restos de su hija. Según su testimonio, durante las últimas dos semanas ha buscado respuestas ante las autoridades encargadas de las diligencias, pero asegura que únicamente ha recibido evasivas y ninguna fecha concreta para la entrega.

La situación ha prolongado el dolor de la familia, que además de enfrentar la pérdida de Evelin debe lidiar con la incertidumbre sobre cuándo podrá llevarla de regreso a su lugar de origen.

Pide intervención de autoridades de ambos estados

Ante la falta de una resolución, Angela solicitó el apoyo de las autoridades estatales de Coahuila y de las instancias competentes de Nuevo León para revisar el caso y conocer qué procedimientos mantienen pendiente la liberación del cuerpo.

La madre pidió que se agilicen los trámites administrativos y periciales ante el Servicio Médico Forense (Semefo) de Monterrey, con el propósito de que se determine qué hace falta para concluir el proceso y permitir el traslado de los restos.

De acuerdo con su denuncia, hasta ahora no ha recibido una explicación clara sobre las razones que impiden la entrega, por lo que espera que la intervención de las autoridades permita destrabar el procedimiento.

La familia permanece en Sabinas a la espera de una respuesta oficial que les permita recuperar el cuerpo de Evelin y despedirse de ella en su tierra natal, luego de dos semanas de gestiones sin una solución.