Muere adolescente de 14 años tras choque en motocicleta, en Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- Una adolescente de 14 años, identificada como Ingrid, perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de verse involucrada en un choque entre una motocicleta y un automóvil, ocurrido en calles de la colonia La Nogalera, en Múzquiz. El accidente se registró en el cruce de Mina y Socorro, donde colisionaron una motocicleta Vento T300, negra con rojo, y un Nissan Altima dorado. De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta circulaba por Socorro, mientras que el automóvil transitaba por Mina.

La versión preliminar señala que el conductor del automóvil presuntamente no habría respetado el señalamiento de alto, provocando el impacto. Sin embargo, esta circunstancia forma parte de las investigaciones y será la autoridad ministerial la que determine cómo ocurrió el accidente y deslinde responsabilidades. La menor viajaba como acompañante en la motocicleta junto con un joven de 18 años, identificado como Jesús Andrés, con domicilio en la colonia Casa Azul, quien resultó lesionado y presentó una herida en el cráneo, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Tras la colisión, los ocupantes de la motocicleta salieron proyectados debido a la fuerza del impacto. Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y dieron fe del fallecimiento de la adolescente.

El conductor del Nissan Altima, identificado como Joel “N”, de 33 años, fue asegurado por elementos policiacos y quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá establecer su situación jurídica conforme avance la investigación. Posteriormente, el cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.