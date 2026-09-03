Muere destacado priísta y líder ejidal de la región carbonífera; abuelo de titutar del Icojuve Iván Terashima

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    Muere destacado priísta y líder ejidal de la región carbonífera; abuelo de titutar del Icojuve Iván Terashima
    El político y dirigente ejidal era abuelo de Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, quien compartió un emotivo mensaje para despedirlo. CORTESÍA

El fallecimiento de Gerardo Zamora Loera generó muestras de pesar entre habitantes de Villa de Esperanzas, donde era reconocido por su participación social y política

MÚZQUIZ, COAH.- La Región Carbonífera perdió a uno de sus referentes políticos y ejidales con el fallecimiento de Gerardo Zamora Loera, destacado militante priista, dirigente social y representante del sector rural, cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada a Villa de Esperanzas y al ejido La Mota, en el municipio de Múzquiz.

La noticia trascendió además al ámbito político estatal debido a que Zamora Loera era abuelo de Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud (Icojuve), quien confirmó la pérdida a través de sus redes sociales y dedicó un emotivo mensaje a quien describió como una figura fundamental durante su infancia.

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En su despedida, Terashima recordó los años que pasó junto a su abuelo en el rancho y las enseñanzas que recibió de él, particularmente el valor del trabajo, el esfuerzo y la constancia.

“Aprendí el valor del trabajo, del esfuerzo, de levantarse temprano y de no esperar que las cosas lleguen solas sino que hay que ir a buscarlas”, escribió.

El funcionario estatal también agradeció a Gerardo por haberlo criado, cuidarlo y dejar parte de sus enseñanzas en su formación.

“Gracias por criarme, por cuidarme, por tus consejos y por dejar tanto de ti en mí”, expresó, al reconocer que, pese al dolor por la pérdida, mantiene un profundo sentimiento de gratitud.

Zamora Loera tuvo una prolongada participación en la vida política y social de la Región Carbonífera. Su nombre estuvo vinculado principalmente con el PRI y con la representación de los habitantes del campo, particularmente desde el ejido La Mota.

En 2015 fue elegido presidente del Comisariado Ejidal de La Mota, posición desde la que intervino en gestiones relacionadas con el desarrollo rural y la defensa de los intereses de los ejidatarios. Su participación pública también quedó registrada en conflictos por tierras y en denuncias relacionadas con afectaciones al patrimonio de los productores.

Años después continuaba participando en actividades de la comunidad rural y en la organización de celebraciones tradicionales de La Mota, reflejo de la presencia que mantuvo en la vida social de la zona.

Aunque su actividad estuvo ligada al ejido La Mota, Zamora Loera tenía su residencia en Villa de Esperanzas, donde era conocido y reconocido por vecinos y habitantes de la comunidad.

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La noticia provocó muestras de pesar entre familiares, amigos y integrantes del ámbito político y social de la Región Carbonífera. El propio Icojuve difundió un mensaje de condolencias para Iván Terashima Zamora y su familia.

“Descansa en paz abuelo. Te voy a extrañar siempre”, escribió Terashima al cerrar el mensaje con el que despidió a quien, además de ser su abuelo, dejó una huella en su formación personal.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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