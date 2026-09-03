Viralizan grabación de presuntas policías de Parras y desatan debate en redes sociales

PARRAS, COAH.- Un video que circula en redes sociales desató opiniones encontradas entre internautas de Parras, luego de que presuntamente muestra a dos mujeres policías a bordo de una patrulla municipal mientras se desplazan por calles del Pueblo Mágico durante la madrugada. En las imágenes, que comenzaron a difundirse a mediodía de este jueves, usuarios cuestionan la forma en que es conducida la unidad y señalan aparentes maniobras que consideran riesgosas, entre ellas circular a velocidad elevada y pasar por un bordo sin reducir suficientemente la marcha.

También surgieron comentarios sobre un supuesto cruce con luz roja, aunque este señalamiento no pudo ser confirmado de manera independiente. El audio del video añade elementos a la polémica. Una de las ocupantes pregunta quién conduce y llama “mi loca favorita” a su acompañante. Más adelante advierte que no lleva puesto el cinturón de seguridad y alerta sobre la proximidad de un bordo. “¡No, Karen! ¡No traigo cinturón, Karen!”, se escucha decir a la mujer, quien posteriormente reclama que no se fijó quién venía detrás de la patrulla. En otro momento afirma: “Yo ni estoy trabajando, pero aquí ando”, expresión que también generó cuestionamientos sobre las circunstancias en las que fue grabado el material.

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Las reacciones, sin embargo, están divididas. Mientras algunos usuarios consideran que el comportamiento resulta impropio para elementos que se desplazan en una unidad oficial y representa un riesgo para terceros, otros han salido en defensa de las mujeres al señalar que el video no demuestra por sí solo que estuvieran cometiendo una falta grave o que se encontraran atendiendo una emergencia.

Hasta ahora no se ha establecido públicamente la identidad de las agentes, ni se ha confirmado si la patrulla estaba en servicio, cumplía alguna comisión o respondía a una situación de emergencia al momento de la grabación. La Dirección de Seguridad Pública Municipal está a cargo de Rolando Noé Fernández Martínez. Hasta el momento, no se ha difundido una postura oficial sobre el video ni sobre una eventual investigación interna.