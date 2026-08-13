Múzquiz abre jornada para sacar armas de los hogares

MÚZQUIZ, COAH.- A partir de este viernes 14 de agosto comenzará en Múzquiz, Coahuila, la campaña de canje de armas, una jornada en la que la población podrá entregar voluntariamente armas de fuego, municiones, cargadores, explosivos y otros artículos relacionados, sin ser investigada por la posesión del material entregado. El módulo funcionará los días 14, 15 y 16 de agosto en la Plaza Principal, a partir de las 11:00 horas. La convocatoria es realizada por el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, en coordinación con el Gobierno Municipal.

La estrategia busca retirar armas de los hogares antes de que terminen involucradas en accidentes, hechos de violencia o situaciones de riesgo. La Secretaría de la Defensa Nacional explica que el programa permite entregar armamento de manera voluntaria, confidencial y a cambio de un incentivo económico, con procedimientos establecidos para su recepción y destrucción.

El esquema ya se aplica en otros municipios de Coahuila. En Monclova, durante la campaña 2026, se informó que el armamento es revisado por personal especializado y, con base en un tabulador, se determina la compensación correspondiente. Una vez aceptado el monto, el arma es destruida frente al ciudadano. El antecedente estatal muestra que este tipo de campañas han permitido retirar de circulación armas y municiones mediante entregas voluntarias. En ejercicios anteriores de Coahuila se reportó el canje de armas cortas y largas, cartuchos, cargadores y granadas a cambio de incentivos económicos.

Para Múzquiz, la jornada representa una oportunidad para que quienes tengan armamento en casa puedan deshacerse de él mediante un procedimiento formal y seguro. La invitación está abierta a la ciudadanía durante los tres días de actividad.