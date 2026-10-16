Múzquiz: se mete oso negro al patio de una vivienda y pone en alerta a familia en Barroterán (VIDEO)

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    Múzquiz: se mete oso negro al patio de una vivienda y pone en alerta a familia en Barroterán (VIDEO)
    Un oso negro llegó hasta el patio de una vivienda en Estación Barroterán, municipio de Múzquiz. REDES SOCIALES

El ejemplar fue visto inicialmente por automovilistas en la carretera estatal 22; una madre resguardó a sus hijos y solicitó apoyo, pero el animal ya se había retirado

MÚZQUIZ, COAH.- La presencia de un oso negro en el patio de una vivienda de Estación Barroterán provocó momentos de tensión para una familia, luego de que el ejemplar llegara hasta la zona habitacional tras ser visto por automovilistas que circulaban por la carretera estatal número 22.

El avistamiento comenzó en el tramo que conecta Estación Barroterán con Sauz, donde conductores reportaron la presencia del animal silvestre. Minutos después, el oso llegó al poblado y entró a una propiedad particular, lo que alertó a los habitantes del sector.

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Al percatarse de la cercanía del ejemplar, una madre de familia pidió a sus hijos menores que permanecieran dentro de la casa para evitar cualquier encuentro con el animal. Durante esos momentos, los integrantes de la familia lograron grabar al oso antes de que se retirara del lugar.

Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos, Protección Civil y Mando Coordinado se movilizaron para atender la situación; sin embargo, cuando arribaron al domicilio, el ejemplar ya se había alejado. No se reportaron personas lesionadas.

Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil de Múzquiz, señaló que este fue el primer avistamiento de un oso negro reportado en el municipio durante el año. También recordó que recientemente se recibió un reporte por la presencia de jabalíes en una zona habitacional.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan evitar acercarse a los animales silvestres, no intentar ahuyentarlos ni alimentarlos y mantenerse en un lugar seguro. En caso de detectar un ejemplar cerca de viviendas o zonas transitadas, se debe dar aviso a los cuerpos de emergencia para que intervengan.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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