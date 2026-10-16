Pierde la vida adulto mayor mientras trabajaba afuera de un taller en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- Un adulto mayor perdió la vida este viernes mientras realizaba labores en el exterior de un taller ubicado a un costado del Salón Quinta Flores, en la colonia Flores Magón de Sabinas, Coahuila. Las causas del fallecimiento no habían sido informadas.

El reporte del hallazgo situó al hombre en la vía pública, en el cruce de las calles Abasolo y Jesús Acuña. La información adicional señala que se encontraba trabajando afuera del establecimiento, aunque no precisa qué actividad desempeñaba.