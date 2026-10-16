Pierde la vida adulto mayor mientras trabajaba afuera de un taller en Sabinas, Coahuila

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    Pierde la vida adulto mayor mientras trabajaba afuera de un taller en Sabinas, Coahuila
    Un adulto mayor realizaba labores en el exterior de un taller en Sabinas y fue encontrado sin vida. Se desconocen las causas de su fallecimiento. CORTESÍA

Socorristas de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero al revisar al hombre confirmaron que no presentaba signos vitales

SABINAS, COAH.- Un adulto mayor perdió la vida este viernes mientras realizaba labores en el exterior de un taller ubicado a un costado del Salón Quinta Flores, en la colonia Flores Magón de Sabinas, Coahuila. Las causas del fallecimiento no habían sido informadas.

El reporte del hallazgo situó al hombre en la vía pública, en el cruce de las calles Abasolo y Jesús Acuña. La información adicional señala que se encontraba trabajando afuera del establecimiento, aunque no precisa qué actividad desempeñaba.

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El hecho movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas hasta ese sector. Socorristas de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención y, después de revisarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras la valoración, se dio aviso a las autoridades policiacas para que tomaran conocimiento del fallecimiento y realizaran las diligencias correspondientes.

Hasta el momento del reporte, no se había dado a conocer el nombre del hombre ni su edad exacta; únicamente se le describió como una persona de la tercera edad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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