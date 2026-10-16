Tras las adversidades, Litzy Mora reaparece en el Rodeo Saltillo con LYONS Boutique

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    Tras las adversidades, Litzy Mora reaparece en el Rodeo Saltillo con LYONS Boutique
    LYON’S Boutique reactivó su espacio en el área de emprendedores del festival Rodeo Capital. REDES SOCIALES

La joven, lesionada en el ataque armado de agosto en la colonia Antonio Cárdenas, difundió una publicación del emprendimiento familiar

A poco más de dos meses del ataque armado que cobró la vida de tres integrantes de su familia y que la dejó en terapia intensiva durante varias semanas, Litzy Mora reapareció con la reactivación de su emprendimiento familiar en Rodeo Saltillo.

A través de sus redes sociales, LYON’S Boutique difundió una publicación en la que aparece Litzy Mora, lesionada en el ataque ocurrido en agosto de este año en un domicilio de la colonia Antonio Cárdenas.

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En el ataque, perpetrado por el expolicía estadounidense Chad “N”, perdieron la vida su hermana Laura, su madre Ana Laura y la pareja de esta, tras una discusión.

La publicación incluye una fotografía comparativa con la imagen del inicio del emprendimiento, que encabezaron su hermana Laura y su madre Ana Laura varios meses antes del ataque.

“Siempre presentes en nuestro día a día, seguiremos superando las adversidades y pruebas porque vamos de la mano de Dios”, expresó LYON’S Boutique.

El emprendimiento también ha sido promovido por la familia de Litzy, quien aparece en la fotografía en silla de ruedas.

La publicación se difundió luego de que LYON’S Boutique abrió un espacio en el área de emprendedores del festival Rodeo Capital, que culminará este fin de semana.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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