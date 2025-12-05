Queda niña de 2 años atrapada dentro de un vehículo en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAHUILA. – Momentos de tensión se vivieron la mañana de ayer jueves frente a la escuela primaria Cuauhtémoc, luego de que una niña de dos años quedara accidentalmente atrapada dentro de un vehículo estacionado en la esquina de las calles Colima y Zacatecas, en el barrio Cuatro de Palaú.

De acuerdo con reportes, la madre de la menor, identificada como María “N”, cerró la puerta del automóvil sin percatarse de que las llaves habían quedado dentro, lo que impidió abrir la unidad. La situación generó preocupación entre vecinos, padres de familia y personas que se encontraban en la zona, quienes solicitaron de inmediato la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Palaú acudieron rápidamente al lugar. Tras evaluar la situación y recibir la autorización de la madre, los rescatistas realizaron maniobras especializadas para abrir el vehículo sin dañar la unidad. En pocos minutos lograron liberar a la menor, quien se encontraba en perfecto estado de salud.

El incidente causó alarma entre los presentes, quienes intentaban consolar a la madre mientras esperaban el arribo de los rescatistas. La rápida intervención de Protección Civil y Bomberos fue clave para evitar cualquier consecuencia mayor, especialmente considerando la exposición de la menor al calor dentro del automóvil.

Una vez concluido el rescate, el personal de emergencia brindó recomendaciones a la madre sobre precauciones al transportar menores y destacó la importancia de nunca dejarlos solos dentro de un vehículo, incluso por periodos breves. Estas medidas buscan prevenir accidentes que puedan derivar en situaciones de riesgo para la integridad de los niños.

El hecho también llamó la atención de la comunidad escolar y vecinos, quienes destacaron la rapidez con la que los cuerpos de emergencia actuaron, asegurando que la niña fuera liberada sin daños. La intervención sirve como recordatorio sobre la necesidad de extremar precauciones al viajar con menores y de contar con protocolos de seguridad en situaciones de emergencia.

(Con información de medios locales)