Discusión entre enfermeras interrumpe atención en clínica 27 del IMSS en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.– La clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villa de Palaú se convirtió en escenario de un altercado entre dos enfermeras, el cual fue presenciado por varios pacientes y registrado en video.

El incidente inició en el exterior del nosocomio y rápidamente se trasladó hacia los pasillos cercanos a la sala de urgencias y la recepción, donde ambas empleadas intercambiaron gritos y reclamos.

La situación provocó alarma entre los derechohabientes que aguardaban atención médica y obligó a que una de las enfermeras fuera atendida por sus compañeras tras sufrir una crisis nerviosa. La otra permaneció alterada durante varios minutos.

Testigos indicaron que la discusión escaló en cuestión de minutos, aunque hasta el momento se desconoce el motivo que la originó. La situación obligó a la intervención de elementos policiacos, quienes llegaron para controlar el incidente y prevenir posibles conflictos adicionales.

El altercado interrumpió temporalmente la atención a pacientes, generando malestar e indignación entre los presentes. Algunos de ellos compartieron videos de la discusión en redes sociales, provocando que el hecho se difundiera de manera rápida entre la comunidad.

Los derechohabientes exigieron a la dirección del IMSS que se apliquen medidas disciplinarias contra las enfermeras involucradas, resaltando la necesidad de mantener un entorno seguro y profesional dentro del nosocomio. Mientras tanto, la comunidad espera que se garanticen condiciones de respeto y seguridad para quienes acuden a recibir atención médica en la clínica 27.

INCIDENTE NO AFECTÓ LA ATENCIÓN: IMSS

En un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que después de tomar conocimiento de los hechos, la dirección del hospital integró un acta administrativa que fue turnada al área de Relaciones Laborales, para que se efectúe la investigación correspondiente.

“El incidente no interrumpió la prestación de los servicios ni afectó la calidad de la atención otorgada a la derechohabiencia”, señala la institución.

“El comportamiento de las trabajadoras no refleja la conducta profesional ni los valores que caracterizan al personal del IMSS, quienes desempeñan sus funciones mostrando compromiso con la derechohabiencia”, añaden.

El instituto finalizó reiterando su compromiso de fortalecer la cultura del buen trato y garantizar a los derechohabientes un servicio profesional y de calidad.

(Con información de La Voz)