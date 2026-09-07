Rayo provoca incendio forestal en la Sierra de Santa Rosa, en Múzquiz, Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Una descarga durante las recientes tormentas habría iniciado el siniestro, que ya consumió cerca de una hectárea entre vegetación silvestre
MÚZQUIZ, COAH.- Una descarga eléctrica asociada a las tormentas del fin de semana habría provocado un incendio forestal en el rancho La Escondida, dentro de la serranía de Santa Rosa, en Múzquiz, donde brigadistas desplegaron un operativo terrestre y aéreo para impedir que las llamas ganaran terreno.
De acuerdo con información proporcionada por el director de Protección Civil Municipal, Víctor Guajardo Loo, el fuego alcanzó de manera preliminar una superficie cercana a una hectárea.
La evaluación realizada en el sitio establece que alrededor de 70% del terreno afectado corresponde a matorral y el 30% restante a pastizal.
El combate se concentra en contener el avance del incendio hacia otras áreas de la sierra. En las labores participaron 28 brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes realizaron trabajos desde tierra para establecer líneas de control y atacar los puntos activos.
El operativo también cuenta con respaldo aéreo mediante un helicóptero Bell 212, utilizado para reforzar las maniobras en una zona serrana de difícil acceso y apoyar desde el aire las acciones de los combatientes.
Uno de los últimos reportes establecía un avance de 80% en el control del incendio, aunque la liquidación definitiva apenas registraba 30%.
Por ello, las autoridades mantuvieron vigilancia en el sector para detectar posibles rebrotes y evitar que las condiciones del terreno permitieran una nueva propagación.
El caso vuelve a poner atención sobre la vulnerabilidad de la región serrana ante incendios forestales. En julio de 2025, otro siniestro registrado en el rancho Las Hayas afectó aproximadamente tres hectáreas y también tuvo como posible origen una descarga eléctrica.
Por ahora, la prioridad de los equipos de emergencia es completar la liquidación del fuego en La Escondida y confirmar la superficie total dañada una vez que concluyan las labores.