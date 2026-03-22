Rescata a su hija tras ingerir pastillas en Múzquiz; quería quitarse la vida

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Sabinas
/ 22 marzo 2026
    Rescata a su hija tras ingerir pastillas en Múzquiz; quería quitarse la vida
    La mujer permaneció bajo observación médica tras ser atendida de emergencia. ARCHIVO

La intervención oportuna de la madre permitió que la mujer recibiera atención médica inmediata, logrando estabilizar su estado de salud

MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer de 48 años fue auxiliada de emergencia en el municipio de Melchor Múzquiz, luego de presentar una intoxicación tras ingerir una cantidad considerable de medicamento controlado, en un hecho registrado en la colonia 28 de Noviembre.

De acuerdo con la información disponible, la afectada, identificada como Leonela Dinora ¨N¨, fue localizada aún con vida al interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Mutualismo con Privada Hernández. Fue su propia madre quien la encontró en condiciones delicadas, por lo que de inmediato actuó para solicitar ayuda y trasladarla por sus propios medios a recibir atención médica.

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La mujer fue ingresada al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina”, donde personal médico intervino de forma inmediata para estabilizarla, luego de que presentara síntomas derivados de la ingesta de clonazepam, un medicamento que, en dosis elevadas, puede generar efectos severos en el organismo.

Trascendió que la paciente habría manifestado que su intención era únicamente poder dormir, debido a problemas para conciliar el sueño; sin embargo, la cantidad consumida superó lo recomendable, lo que derivó en un cuadro de intoxicación que puso en riesgo su integridad.

En el hospital, los especialistas aplicaron los procedimientos necesarios para contrarrestar los efectos del fármaco, logrando mantenerla con vida y bajo observación médica. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su evolución, aunque se confirmó que recibió atención oportuna.

El caso generó atención entre autoridades y personal de salud, al evidenciar los riesgos asociados al consumo inadecuado de medicamentos controlados, especialmente cuando no se cuenta con supervisión médica.

Asimismo, se reiteró la relevancia de atender oportunamente problemas relacionados con el descanso y la salud emocional, ya que estos pueden derivar en situaciones que comprometen la seguridad de las personas.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para mantenerse atenta ante posibles señales de alerta en familiares o conocidos, así como a buscar apoyo profesional en caso de enfrentar dificultades, evitando recurrir a prácticas que puedan poner en riesgo la vida.

(Con información de La Voz)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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