Rescata alcalde de Sabinas a perro víctima de presunto maltrato animal

El caso fue atendido personalmente por el alcalde de Sabinas , José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, quien acudió al sector para verificar las condiciones en las que se encontraba el animal y coordinar las acciones necesarias para ponerlo a salvo.

SABINAS, COAH.- Un perro que permanecía en condiciones de desnutrición en la colonia Los Montes 2 fue rescatado luego de que vecinos denunciaran su situación y solicitaran la intervención de las autoridades municipales.

Tras conocer el reporte ciudadano, el edil dio seguimiento a la denuncia y se trasladó hasta el domicilio donde permanecía el perrito. Al constatar las condiciones en las que se encontraba, se procedió a su rescate para evitar que continuara expuesto a una situación que comprometía su bienestar.

Posteriormente, el animal fue trasladado para recibir atención veterinaria, donde será valorado por especialistas y podrá recibir los cuidados necesarios para atender su estado de salud, recuperar peso y mejorar sus condiciones físicas.

La intervención se originó a partir de la preocupación de habitantes de Los Montes 2, quienes hicieron público el caso y pidieron ayuda al observar que el perro presentaba signos de desnutrición. Su llamado buscaba que las autoridades actuaran antes de que su condición se agravara.

Con el rescate se dio respuesta a la petición de los vecinos, cuya participación permitió visibilizar la situación y propiciar la intervención municipal.

El caso también pone de relieve la importancia de reportar oportunamente cualquier situación de posible maltrato o abandono animal, así como de dar seguimiento a las denuncias para proteger a los animales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.