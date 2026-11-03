Rescata alcalde de Sabinas a perro víctima de presunto maltrato animal

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    Rescata alcalde de Sabinas a perro víctima de presunto maltrato animal
    La denuncia de los vecinos permitió activar la intervención municipal para poner a salvo al animal y procurar su recuperación. REDES SOCIALES

Tras una denuncia vecinal, Chano Díaz acudió a Los Montes 2 y rescató a un perro con signos de desnutrición para llevarlo a recibir atención veterinaria

SABINAS, COAH.- Un perro que permanecía en condiciones de desnutrición en la colonia Los Montes 2 fue rescatado luego de que vecinos denunciaran su situación y solicitaran la intervención de las autoridades municipales.

El caso fue atendido personalmente por el alcalde de Sabinas, José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren, quien acudió al sector para verificar las condiciones en las que se encontraba el animal y coordinar las acciones necesarias para ponerlo a salvo.

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Tras conocer el reporte ciudadano, el edil dio seguimiento a la denuncia y se trasladó hasta el domicilio donde permanecía el perrito. Al constatar las condiciones en las que se encontraba, se procedió a su rescate para evitar que continuara expuesto a una situación que comprometía su bienestar.

Posteriormente, el animal fue trasladado para recibir atención veterinaria, donde será valorado por especialistas y podrá recibir los cuidados necesarios para atender su estado de salud, recuperar peso y mejorar sus condiciones físicas.

La intervención se originó a partir de la preocupación de habitantes de Los Montes 2, quienes hicieron público el caso y pidieron ayuda al observar que el perro presentaba signos de desnutrición. Su llamado buscaba que las autoridades actuaran antes de que su condición se agravara.

Con el rescate se dio respuesta a la petición de los vecinos, cuya participación permitió visibilizar la situación y propiciar la intervención municipal.

El caso también pone de relieve la importancia de reportar oportunamente cualquier situación de posible maltrato o abandono animal, así como de dar seguimiento a las denuncias para proteger a los animales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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