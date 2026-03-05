Rescatan a menor de 10 años víctima de violencia y abandono en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Un escenario de violencia sistemática y abandono extremo quedó al descubierto tras la localización de un menor de 10 años de edad, quien deambulaba y pernoctaba en la vía pública de Múzquiz. El infante, originario de la colonia Nogalera, fue rescatado por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) tras confirmarse que era víctima de agresiones físicas y explotación laboral.

LOCALIZACIÓN Y HALLAZGO

El expediente del caso indica que el hallazgo ocurrió el pasado 24 de febrero en el barrio La Alberquita. El menor fue detectado por un civil mientras dormía solo entre las ruinas de unas tapias. Tras recibir refugio temporal por parte del ciudadano que lo descubrió, el reporte fue canalizado a la Dirección del Mando Único Coordinado de Seguridad Pública y, posteriormente, a la Pronnif, activando de inmediato los protocolos de protección a la infancia.

EVIDENCIAS DE VIOLENCIA Y OMISIÓN

Al momento de la intervención, el niño presentaba huellas visibles de lesiones en diversas partes del cuerpo. Durante la entrevista con las especialistas, la víctima relató un entorno familiar marcado por la precariedad y el abuso. Pese a tener a su madre radicada en Piedras Negras, el menor vivía bajo la tutela de su abuela en Múzquiz, donde era obligado a trabajar vendiendo golosinas en las calles.

Las indagatorias revelaron que el grado de vulnerabilidad del infante era absoluto: no cuenta con registro oficial de nacimiento y carece de instrucción académica básica, por lo que no sabe leer ni escribir. Asimismo, el menor señaló directamente a sus tíos —presuntos consumidores de sustancias ilícitas— como sus agresores, manifestando que lo golpeaban con una varilla, situación que lo obligó a abandonar el domicilio para buscar refugio en la calle.

DETERMINACIÓN LEGAL Y RESGUARDO

La licenciada Lorena Long Guedea, delegada municipal de la Pronnif calificó la situación como crítica. Tras evaluar el entorno, se determinó que ningún familiar directo es apto para el cuidado del niño, especialmente tras conocerse antecedentes de salud mental y suicidio en su núcleo cercano.

Como medida de protección, el menor fue trasladado a la Casa Hogar “Refugio y Esperanza” en Nueva Rosita. En dicho centro, ha iniciado un proceso de atención integral que incluye apoyo psicológico y su incorporación, por primera vez, al sistema escolar. Las autoridades ministeriales han adelantado que se procederá legalmente contra quienes resulten responsables por los delitos de omisión de cuidados, explotación y violencia física en agravio del menor.

(Con información de medios locales)