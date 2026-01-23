Rescatan con vida a mujer que se arrojó a un pozo tras discutir con su pareja en Múzquiz

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/ 23 enero 2026
    Rescatan con vida a mujer que se arrojó a un pozo tras discutir con su pareja en Múzquiz
    Emergencia. Es el segundo suicidio (de mujeres) en dos días en la colonia Lomas de Lourdes. Lamentable. Los paramédicos de la Cruz Roja fueron quienes confirmaron la muerte de Guadalupe, de 70 años de edad. FOTO: ARCHIVO

La movilización se originó tras el reporte de una mujer desaparecida, lo que derivó en un operativo de búsqueda y rescate en el sector Los Terreros

MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer de 35 años de edad fue rescatada con vida luego de arrojarse al interior de un pozo de aproximadamente seis a siete metros de profundidad, en hechos ocurridos en el sector Los Terreros, lo que generó una movilización de cuerpos de seguridad y auxilio, en Múzquiz.

El incidente fue reportado a las autoridades luego de que se alertara sobre una mujer que atravesaba una crisis emocional y que presuntamente había atentado contra su integridad. Ante la situación, se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó un operativo de búsqueda en la zona señalada.

TE PUEDE INTERESAR: Atacan a menor con balines y bate en colonia Villa Real de Piedras Negras

Los hechos se registraron en la calle Zaragoza, en el cruce con un callejón del sector Los Terreros, donde los elementos de seguridad se entrevistaron con una mujer que manifestó estar buscando a su hermana. Durante el diálogo, informó que la persona atravesaba por problemas maritales recientes, lo que le generaba preocupación por su estado emocional y su seguridad.

Tras recibir la información, los oficiales realizaron una inspección en la parte alta del sector, donde localizaron un pozo en cuyo interior se encontraba la mujer reportada. Al ser localizada, la propia afectada indicó que momentos antes había sostenido una discusión con su pareja sentimental, situación que la llevó a tomar la decisión de arrojarse al interior del pozo.

De inmediato, los elementos solicitaron apoyo adicional y comenzaron con las maniobras necesarias para efectuar el rescate, tomando las debidas precauciones debido a la profundidad del lugar. Luego de varios minutos de labores, lograron ponerla a salvo y extraerla del pozo, encontrándose consciente al momento del rescate.

Una vez fuera, la mujer fue asegurada y atendida tras el incidente, confirmándose que se mantenía con vida y consciente, sin que se detallara en ese momento la gravedad de las lesiones que pudiera presentar tras la caída.

TE PUEDE INTERESAR: Choque contra ambulancia deja cinco lesionados y daños, en Monclova

El caso fue documentado por las autoridades correspondientes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el reporte oficial. La situación quedó asentada como un incidente relacionado con una crisis emocional, derivada de conflictos personales.

Las autoridades reiteraron la importancia de buscar apoyo profesional y familiar ante situaciones emocionales difíciles, recordando que existen instituciones y redes de ayuda para atender crisis de este tipo y prevenir desenlaces mayores.

(Con información de NRT)

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Intento De Suicidio
Seguridad

Localizaciones


Múzquiz

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Torreón: Actos vergonzosos

Torreón: Actos vergonzosos
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
El empresario Carlos Slim reavivó el debate sobre el sistema de pensiones en México al sugerir que los adultos mayores continúen trabajando hasta los 75 años y que los apoyos como la Pensión del Bienestar y la jubilación del IMSS sean replanteados.

Carlos Slim desea que eliminen la Pensión del Bienestar e IMSS en México: afirma que los jubilados deben continuar trabajando hasta los 75 años
El ingreso del frente frío número 30, asociado a la tercera tormenta invernal, podría provocar temperaturas cercanas a los 0 grados al inicio de la próxima semana.

Mejoran temperaturas en Saltillo, pero se mantiene operativo invernal por próximos frentes fríos
La primera etapa contempla cinco rutas alimentadoras que conectarán colonias del sur y norte de la ciudad con los ejes troncales del sistema.

Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027
En una noche cualquiera, innumerables adolescentes confían en chatbots de inteligencia artificial.

Opinión: Los adolescentes utilizan chatbots como terapeutas y eso es alarmante
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?