Rescatan con vida a mujer que se arrojó a un pozo tras discutir con su pareja en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer de 35 años de edad fue rescatada con vida luego de arrojarse al interior de un pozo de aproximadamente seis a siete metros de profundidad, en hechos ocurridos en el sector Los Terreros, lo que generó una movilización de cuerpos de seguridad y auxilio, en Múzquiz.

El incidente fue reportado a las autoridades luego de que se alertara sobre una mujer que atravesaba una crisis emocional y que presuntamente había atentado contra su integridad. Ante la situación, se activaron los protocolos correspondientes y se desplegó un operativo de búsqueda en la zona señalada.

TE PUEDE INTERESAR: Atacan a menor con balines y bate en colonia Villa Real de Piedras Negras

Los hechos se registraron en la calle Zaragoza, en el cruce con un callejón del sector Los Terreros, donde los elementos de seguridad se entrevistaron con una mujer que manifestó estar buscando a su hermana. Durante el diálogo, informó que la persona atravesaba por problemas maritales recientes, lo que le generaba preocupación por su estado emocional y su seguridad.

Tras recibir la información, los oficiales realizaron una inspección en la parte alta del sector, donde localizaron un pozo en cuyo interior se encontraba la mujer reportada. Al ser localizada, la propia afectada indicó que momentos antes había sostenido una discusión con su pareja sentimental, situación que la llevó a tomar la decisión de arrojarse al interior del pozo.

De inmediato, los elementos solicitaron apoyo adicional y comenzaron con las maniobras necesarias para efectuar el rescate, tomando las debidas precauciones debido a la profundidad del lugar. Luego de varios minutos de labores, lograron ponerla a salvo y extraerla del pozo, encontrándose consciente al momento del rescate.

Una vez fuera, la mujer fue asegurada y atendida tras el incidente, confirmándose que se mantenía con vida y consciente, sin que se detallara en ese momento la gravedad de las lesiones que pudiera presentar tras la caída.

TE PUEDE INTERESAR: Choque contra ambulancia deja cinco lesionados y daños, en Monclova

El caso fue documentado por las autoridades correspondientes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el reporte oficial. La situación quedó asentada como un incidente relacionado con una crisis emocional, derivada de conflictos personales.

Las autoridades reiteraron la importancia de buscar apoyo profesional y familiar ante situaciones emocionales difíciles, recordando que existen instituciones y redes de ayuda para atender crisis de este tipo y prevenir desenlaces mayores.

(Con información de NRT)