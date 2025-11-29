Resguardan a tres menores tras cateos y detectan omisión de cuidados en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Tres menores de entre 8 y 12 años quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) luego de que la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, realizara diversos cateos en inmuebles de Múzquiz y detectara a los niños en medio de los operativos.

La subdelegada de Pronnif, Lorena Long Guedea, informó que los menores fueron entregados a sus abuelos, quienes asumieron su cuidado mientras se determina la situación legal y familiar de sus padres. Explicó que este procedimiento forma parte del protocolo de intervención cuando, durante diligencias judiciales, se encuentran niñas o niños relacionados con personas detenidas.

Long Guedea señaló que, tras ser notificada la presencia de los menores, la dependencia acudió para garantizar su protección. Añadió que la prioridad siempre es ubicarlos con familiares cercanos, evitando su traslado a la Casa Hogar de Nueva Rosita, medida que solo se aplica cuando no existen redes de apoyo que aseguren su bienestar.

Advirtió que, en caso de no localizar responsables directos o si las condiciones del entorno representan riesgo, los menores pueden ser canalizados a un refugio temporal. Subrayó que la intervención inmediata es clave para impedir que queden en situación de vulnerabilidad mientras avanzan las investigaciones.

La funcionaria también alertó sobre el aumento de reportes por omisión de cuidados, principalmente en casos donde madres jóvenes, de entre 20 y 30 años, enfrentan problemas de adicciones. Indicó que el ausentismo escolar ha sido una de las señales que más ha permitido detectar situaciones de riesgo, pues docentes reportan faltas recurrentes sin justificación.

Finalmente, Long Guedea destacó la importancia de fortalecer las redes familiares que permitan la atención inmediata de menores involucrados en contextos de riesgo.

(Con información de La Voz)