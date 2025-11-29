Resguardan a tres menores tras cateos y detectan omisión de cuidados en Múzquiz

Sabinas
/ 29 noviembre 2025
    Resguardan a tres menores tras cateos y detectan omisión de cuidados en Múzquiz
    Los niños, de entre 8 y 12 años, fueron entregados a sus abuelos mientras avanza la investigación. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Los menores quedaron bajo el cuidado de sus abuelos mientras autoridades determinan la situación legal de sus padres, conforme al protocolo de protección activado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Tres menores de entre 8 y 12 años quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) luego de que la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, realizara diversos cateos en inmuebles de Múzquiz y detectara a los niños en medio de los operativos.

La subdelegada de Pronnif, Lorena Long Guedea, informó que los menores fueron entregados a sus abuelos, quienes asumieron su cuidado mientras se determina la situación legal y familiar de sus padres. Explicó que este procedimiento forma parte del protocolo de intervención cuando, durante diligencias judiciales, se encuentran niñas o niños relacionados con personas detenidas.

TE PUEDE INTERESAR: Falso agente de la GN estafa autos con depósitos falsos en Piedras Negras; van siete denuncias

Long Guedea señaló que, tras ser notificada la presencia de los menores, la dependencia acudió para garantizar su protección. Añadió que la prioridad siempre es ubicarlos con familiares cercanos, evitando su traslado a la Casa Hogar de Nueva Rosita, medida que solo se aplica cuando no existen redes de apoyo que aseguren su bienestar.

Advirtió que, en caso de no localizar responsables directos o si las condiciones del entorno representan riesgo, los menores pueden ser canalizados a un refugio temporal. Subrayó que la intervención inmediata es clave para impedir que queden en situación de vulnerabilidad mientras avanzan las investigaciones.

La funcionaria también alertó sobre el aumento de reportes por omisión de cuidados, principalmente en casos donde madres jóvenes, de entre 20 y 30 años, enfrentan problemas de adicciones. Indicó que el ausentismo escolar ha sido una de las señales que más ha permitido detectar situaciones de riesgo, pues docentes reportan faltas recurrentes sin justificación.

Finalmente, Long Guedea destacó la importancia de fortalecer las redes familiares que permitan la atención inmediata de menores involucrados en contextos de riesgo.

(Con información de La Voz)

Temas


Cateos
Menores De Edad
Seguridad

Localizaciones


Múzquiz

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración

Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos.

Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad.

Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público

Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
Las empresas deben adaptarse o corren el riesgo de quedar obsoletas ante la rapidez del avance tecnológico.

Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva