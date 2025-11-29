Falso agente de la GN estafa autos con depósitos falsos en Piedras Negras; van siete denuncias

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado investiga una serie de fraudes cometidos en Piedras Negras, donde un hombre identificado como Manuel Alejandro ¨N¨ habría utilizado depósitos bancarios falsos para apropiarse de vehículos ofertados en redes sociales.

Siete personas se presentaron ante la autoridad para denunciar el mismo patrón delictivo, señalando que el implicado actuaba en compañía de su esposa, Laura ¨N¨, y de su hijo, quienes presuntamente colaboraban en la simulación de un entorno familiar confiable para concretar los engaños.

De acuerdo con las víctimas, el esquema comenzaba cuando Manuel establecía contacto mediante mensajes tras detectar publicaciones de autos en venta. Durante las negociaciones, acudía al punto de encuentro acompañado de su esposa e hijo, lo que, según los afectados, generaba la impresión de estar tratando con una familia en busca de un vehículo de uso personal.

En los encuentros, Manuel revisaba el automóvil, lo conducía y acordaba el precio. Acto seguido, realizaba frente al propietario una supuesta transferencia electrónica, mostrando un comprobante digital que parecía auténtico. Las víctimas entregaban documentos, llaves y vehículo sin sospecha inmediata. Sin embargo, al paso de las horas, se percataban de que el depósito nunca se reflejaba y que la transacción había sido simulada.

Los denunciantes coincidieron en que, al reclamar, Manuel y su esposa adoptaban una actitud intimidante y afirmaban ser integrantes de la Guardia Nacional, buscando disuadir cualquier exigencia relacionada con el pago pendiente. Algunos afectados señalaron que se les pidió incluso dinero para evitar supuestos “problemas”.

Las víctimas relataron que los vehículos fueron trasladados fuera de Coahuila, específicamente a Querétaro, donde se perdió todo rastro. Aseguraron que, pese a las denuncias formales, el presunto responsable continuó operando bajo el mismo método y contactando a nuevos vendedores mediante perfiles activos en redes sociales.

Una de las denunciantes señaló que Manuel habría sido detenido en una ocasión, pero posteriormente recuperó su libertad, situación que generó molestia entre los afectados, quienes consideran que el caso sigue causando riesgo a más habitantes de la región.

Las siete personas afectadas solicitaron que la investigación avance con celeridad y llamaron a otros ciudadanos que hayan sufrido fraudes similares a presentar denuncia para fortalecer las carpetas abiertas. Entretanto, las autoridades analizan comprobantes, mensajes y testimonios que revelan coincidencias en el modo de operar.

