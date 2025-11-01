Sabinas: denuncia familia en redes robo de figuras y flores de la tumba de su hijo en el panteón

Familiares del menor denunciaron a través de redes sociales que desconocidos sustrajeron varios elementos que adornaban la tumba, entre ellos una figura de yeso en forma de ángel , considerada de gran valor sentimental. También desaparecieron arreglos florales y otros recuerdos que recientemente habían sido colocados por los seres queridos del menor.

SABINAS, COAH.– La tranquilidad del panteón de la Villa de Cloete se vio alterada tras el robo de objetos colocados en la lápida de un niño fallecido, hechos que han conmocionado a la comunidad sabinense .

En los mensajes publicados en Facebook, los familiares expresaron su consternación y señalaron que los objetos robados tenían un significado especial, y que la acción ha causado un profundo dolor emocional. “Ese angelito tenía un significado, por eso nos da mucha tristeza que se lo hayan robado”, indicaron.

Asimismo, los denunciantes explicaron que se intentó sustraer los barandales de la tumba, aunque estos se encontraban en mal estado y no pudieron ser llevados por los responsables.

Las publicaciones buscan alertar a la comunidad y a las autoridades sobre el hurto, así como solicitar colaboración para dar con los responsables y recuperar los artículos, considerados invaluables por la familia. Las autoridades locales ya están informadas del incidente y se espera que se inicien las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El robo en el panteón refleja una creciente preocupación por la seguridad y el respeto a los espacios funerarios, y ha generado llamados a la sociedad para extremar precauciones y respetar la memoria de los fallecidos. Los familiares reiteran que cualquier información sobre el paradero de los objetos será valiosa para mitigar el dolor y preservar los recuerdos del menor.